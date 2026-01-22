La reacción de Nicolás Cabré tras quedar Rufina en medio del escándalo de Wanda, Icardi y la China Suárez

Si bien las capturas no permitían identificar con precisión quién estaba detrás de las amenazas, quedó en evidencia que la hija de la China Suárez, en determinado punto, resultó afectada por las actitudes y decisiones de los adultos involucrados.

En este contexto, es conocido el rechazo de Nicolás Cabré a la exposición pública, especialmente cuando se trata de su hija. En tanto, según personas cercanas al actor, lo que más le habría caído mal de la filtración del mensaje no fue la información, que ya conocía, sino la repercusión y el tratamiento mediático del tema.

Aun así, fiel a su estilo reservado, el actor eligió no pronunciarse y se limitó a publicar en redes imágenes de la salida en Carlos Paz con el elenco completo de Ni media palabra, obra que protagoniza; así como tampoco respondió ningún mensaje de la prensa que se comunicó con él para consultarle por el tema, que si bien es delicado, claramente su intención es no agrandar aún mas el tema.

Cuál fue el sentido gesto de Rufina con Nicolás Cabré antes de viajar a Turquía los primeros días de enero de 2026

Desde el mes de diciembre pasado, Nicolás Cabré vive días de agenda cargada y emociones a flor de piel en Villa Carlos Paz, donde se instaló para afrontar la temporada teatral de verano luego de su casamiento. Acompañado por su pareja, Rocío Pardo, y por su hija Rufina, el actor se repartió entre ensayos, ajustes de último momento y la adrenalina propia de volver a subirse al escenario. Sin embargo, en medio de esa vorágine laboral, un gesto simple pero profundamente significativo logró conmoverlo y lo llevó a abrir una ventanita de su intimidad.

Antes de emprender viaje rumbo a Turquía junto a su mamá, la China Suárez, los primeros días de este 2026 Rufina decidió dejarle a su papá una sorpresa muy especial en el camarín del teatro. Un detalle que Cabré descubrió al llegar a trabajar y que no tardó en compartir con sus seguidores en redes sociales, visiblemente emocionado por el gesto de su hija.

A través de una historia de Instagram, el actor mostró el regalo que lo esperaba y acompañó la imagen con una frase breve pero cargada de ternura: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente despertó reacciones de cariño entre sus fanáticos.

En la foto que subió, se pudo ver el espejo del camarín completamente intervenido por la niña. Rufina imprimió varias imágenes de momentos compartidos con su papá y las pegó alrededor del espejo, transformando ese espacio de trabajo en un rincón lleno de recuerdos y afecto. Una manera creativa y amorosa de hacerse presente, aun estando a miles de kilómetros de distancia.

Las postales elegidas no fueron casuales. En ellas se observan abrazos espontáneos, sonrisas cómplices y escenas cotidianas que reflejan la conexión profunda que mantienen padre e hija. Sin necesidad de palabras, las imágenes hablan de un vínculo sólido, construido desde el amor y la cercanía, incluso cuando la agenda y los viajes imponen separaciones temporales.