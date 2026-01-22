La reacción de Nicolás Cabré tras quedar Rufina en medio del escándalo de Wanda, Icardi y la China Suárez
El nuevo y feroz enfrentamiento virtual entre Wanda Nara y Mauro Icardi tomó un giro impensado y terminó salpicando a Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré. Aquí, el llamativo gesto del actor que habló por sí solo.
Cuando parecía que Wanda Nara y Mauro Icardi habían logrado hacer una tregua en el feroz enfrentamiento que mantienen desde hace más de un año, lo cierto es que nada está más alejado de eso. Lo cierto es que la guerra entre ellos recrudeció en las últimas horas, donde incluso quedó expuesta Rufina, la hija de la China Suárez yNicolás Cabré.
Las palabras de Wanda Nara en Intrusos (América TV), donde insinuó que el diálogo con Mauro Icardi se había recompuesto y remarcó que él siempre sería parte de su familia, lejos estuvieron de traer calma. Por el contrario, encendieron una reacción furiosa e inesperada por parte del futbolista.
De esta manera, fiel a su estilo Icardi salió a responder desde sus redes sociales con un descargo demoledor. Allí desmintió cualquier tipo de buena relación, acusó a su ex de ser mitómana y repasó una por una las denuncias y episodios conflictivos que, según él, atravesó durante la relación. Además, fue tajante al marcar un límite: para él, Wanda es “la madre de sus hijas”, pero no forma parte de su familia. Como era de esperar, la respuesta no tardó en llegar: la empresaria contraatacó publicando chats privados entre ambos y el escándalo terminó de estallar.
El caso es que medio de la estratégica respuesta de la rubia con la seguidilla de capturas que compartió en sus Instagram Stories por algunos minutos -y luego borró, tal como acostumbra a hacer en estas situaciones-, pudo leerse en una de ellas que Mauro le reclamaba que alguien le estaba enviando mensajes amenazantes a Rufina, la hija de su actual pareja y Cabré.
Si bien las capturas no permitían identificar con precisión quién estaba detrás de las amenazas, quedó en evidencia que la hija de la China Suárez, en determinado punto, resultó afectada por las actitudes y decisiones de los adultos involucrados.
En este contexto, es conocido el rechazo de Nicolás Cabré a la exposición pública, especialmente cuando se trata de su hija. En tanto, según personas cercanas al actor, lo que más le habría caído mal de la filtración del mensaje no fue la información, que ya conocía, sino la repercusión y el tratamiento mediático del tema.
Aun así, fiel a su estilo reservado, el actor eligió no pronunciarse y se limitó a publicar en redes imágenes de la salida en Carlos Paz con el elenco completo de Ni media palabra, obra que protagoniza; así como tampoco respondió ningún mensaje de la prensa que se comunicó con él para consultarle por el tema, que si bien es delicado, claramente su intención es no agrandar aún mas el tema.
Cuál fue el sentido gesto de Rufina con Nicolás Cabré antes de viajar a Turquía los primeros días de enero de 2026
Desde el mes de diciembre pasado, Nicolás Cabré vive días de agenda cargada y emociones a flor de piel en Villa Carlos Paz, donde se instaló para afrontar la temporada teatral de verano luego de su casamiento. Acompañado por su pareja, Rocío Pardo, y por su hija Rufina, el actor se repartió entre ensayos, ajustes de último momento y la adrenalina propia de volver a subirse al escenario. Sin embargo, en medio de esa vorágine laboral, un gesto simple pero profundamente significativo logró conmoverlo y lo llevó a abrir una ventanita de su intimidad.
Antes de emprender viaje rumbo a Turquía junto a su mamá, la China Suárez, los primeros días de este 2026 Rufina decidió dejarle a su papá una sorpresa muy especial en el camarín del teatro. Un detalle que Cabré descubrió al llegar a trabajar y que no tardó en compartir con sus seguidores en redes sociales, visiblemente emocionado por el gesto de su hija.
A través de una historia de Instagram, el actor mostró el regalo que lo esperaba y acompañó la imagen con una frase breve pero cargada de ternura: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente despertó reacciones de cariño entre sus fanáticos.
En la foto que subió, se pudo ver el espejo del camarín completamente intervenido por la niña. Rufina imprimió varias imágenes de momentos compartidos con su papá y las pegó alrededor del espejo, transformando ese espacio de trabajo en un rincón lleno de recuerdos y afecto. Una manera creativa y amorosa de hacerse presente, aun estando a miles de kilómetros de distancia.
Las postales elegidas no fueron casuales. En ellas se observan abrazos espontáneos, sonrisas cómplices y escenas cotidianas que reflejan la conexión profunda que mantienen padre e hija. Sin necesidad de palabras, las imágenes hablan de un vínculo sólido, construido desde el amor y la cercanía, incluso cuando la agenda y los viajes imponen separaciones temporales.