Mauro Icardi confesó a qué huele la China Suárez tras la picante acusación de Wanda Nara

"En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista. Eso no es una debilidad: es dignidad. Esa que tanto te falta para ssoltar como alardeas pero después de un año y dos meses todavía no pudiste superar. Basta solo con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores", comentó sobre su pareja y las anteriores experiencias sentimentales que la afectaron.

Y en el final, aclaró la versión que dejó picando Wanda Nara sobre el supuesto olor de la actriz: "Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ensuciar o denigrar como ya hizo con sus amiguitos pseudo periodistas allá por 2021 con que había olor a marihuana. Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad los manotazos de ahogado son cada vez más grandes, a la vista están!".

Wanda había manifestado en su último descargo sobre la China Suárez: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.

Estas declaraciones de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) sobre el supuesto olor de la actriz se volvieron rápidamente tendencia en las redes sociales reavivando otro foco de conflicto entre ambos.

historia icardi 2

La durísima respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a la carga contra Wanda Nara después de que la conductora publicó unos chats privados entre los dos en las redes y luego los borró pero ya generando un gran ruido mediático.

"Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a unamujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia.Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en 'MasterCHINA'... ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina. Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)", comenzó el futbolista su extenso descargo.

Y enumueró varios puntos claves para contrarrestar lo expueso por la madre de sus hijas:"Primero. El chat con fecha 19 de noviembre de 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos. En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada. En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar. Esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026. Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas", disparó.

"Segundo. El otro chat publicado es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente, por eso, no le convenía mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina. Tercero. Todos los demás 'chats' que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones", continuó firme Mauro Icardi.

"Cuarto. Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o "informadores" necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe.Mi pareja -la mujer de mi vida- está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año", remarcó el novio de la China Suárez.