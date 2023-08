El día que Julieta Prandi se hizo cargo del despectivo apodo a Pampita: "Fue mi error" 

“Para mí es un poco incómodo y un poco indignante. Cada vez que tocan el tema y salpican mi nombre me enoja, porque siempre tuve buena onda con Carolina y siempre tuve buena onda con Nicole, y claramente no le puse el apodo” aseguraba seis años atrás ante los micrófonos de Nosotros a la mañana (El Trece).

Pampita Julieta Prandi Daniela Cardone y Nicole Neumann con Roberto Giordano.jpg

También reconoció: “Yo creo que desde aquella nota que me hizo Matías Martin en la que inocentemente le reconocí que existía el apodo porque estaba incómoda en un vivo. No estaba acostumbrada a mentir, y le dije que ‘sí’ y claramente fue mi error porque cada vez que tocan el tema me vuelven a nombrar”.

Fue allí cuando se defendió explicando que “la persona que lo dijo es una persona grande y se puede hacer cargo de sus cosas. Sé de dónde viene y se quién lo dijo, las dos cosas, pero no está en mis códigos mandar al frente a nadie. Esa persona ya está grande y no tendría que dejar que salpicaran a otros. Todos sabemos que no es un mito urbano ni una leyenda”, y se negó a revelar el motivo del despreciable apodo.

Por último, Julieta Prandi dio su parecer sobre el trabajo doméstico en relación a la intención despectiva del apodo que intentó menospreciar a Pampita. “Yo siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien que me ayuda a cuidar un hijo o a mantenerme la casa ordenada como mucama, ni mucho menos otro mote. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno” concluyó firme.

El video retro de Pampita con las maldades que le hacían las modelos

Después de su conmovedor llanto en vivo en el programa de Fer Dente, Noche al Dente, Pampita demostró la feroz competencia entre las modelos con un video retro revelador en las redes.

Fue una modelo amiga de Pampita quien compartió a través de sus stories de Instagram un material de hace muchos años que tiene como protagonista a la esposa de Roberto García Moritán.

En las imágenes se la ve a Pampita muchos años atrás desfilando con otras colegas en la pasarela y en un momento se ve como una de ellas la enfrenta cara a cara en medio del desfile, desafiante, y le dice algo al oído, y ella ni reacciona siguiendo de manera profesional con su trabajo.

pampita.jpg

En el video que subió a las redes y que luego fue replicado por Pampita desde su cuenta, Nancy da a entender que no habría sido un comentario feliz el que recibió.

“Siempre había roces en la pasarela... Pero ella, Pampita, tenía luz propia. Fue un placer compartir años de pasarela con ella, ¿Qué año dicen que fue?”, expresó en el mensaje con el material retro.

Pampita tiene muchos años de carrera en el modelaje, es sin duda una referente, y así compartió este material que muestra cómo se vivía la feroz competencia entre colegas por aquellos años.