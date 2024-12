El diagnóstico que recibió Camila, la hermana de Thiago Medina, y que cambió su vida para siempre

"Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL. Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña", expresó.

"Por otro lado me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos...", completó y precisó que cualquier colaboración le viene bien: "Así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar".

Camila, figura de Cuestión de Peso, está en un camino de enorme superación, transformando su vida y la meta está cada vez más cerca..

image.png

Las lágrimas de Camila, la hermana de Thiago Medina, al contar el drama que vive su padre

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, abrió su corazón en Cuestión de Peso y contó detalles del duro momento que atraviesa su padre.

La hermana de Thiago Medina reveló que pensó en dejar el programa para poder estar con su padre. "Hace como dos semanas que no la veo a mi viejo. Cayó otra vez en cama y no puede caminar. Nadie lo sabe porque no lo conté. Y yo estoy acá... Yo no conté porque no lo podía contar. Pero mi papá cayó otra vez. Lo único que le puedo hacer es mandarle plata. Me retumba mucho en la cabeza la idea de dejar y seguir mi vida con más que 20 kilos”, afirmó.

“Pero si a mi papá le llega a pasar algo, voy a quedar con la culpa de no poder ayudarlo en el momento que él me pedía, quizá, ¿no? Y dije ‘no, el domingo me voy a ir a la casa de mi papá porque lo quiero ver y lo extraño’”, agregó.

Embed

Camila comentó que el duro presente de su padre le afecta muchísimo. "Hoy me agarró como un ataque. Hoy estuve con la psicóloga, hablé de mi mamá y de mi papá. Como lo dije ahí, mi papá cayó otra vez en cama. El domingo me llamó diciéndome ‘hija, mirá, no tengo esto’. Y, a veces, yo tampoco tengo. Le doy lo que tengo y yo viajo, yo voy y vengo. Y todo lo que hago es porque lo amo y yo sé que algún día no lo voy a tener más”, confesó.

Pese a todo, la hermana de Thiago destacó que seguirá adelante en el programa. "Y, justamente, hoy hablaba con la psicóloga que tengo miedo. Mi papá tiene una enfermedad que es que la diabetes lo está matando y lo está consumiendo. Y nada, antes de ayer me llamó y me dijo ‘hija, no sé qué va a pasar conmigo, pero no quiero que te desenfoques’", sentenció.

Camila, la hermana de Thiago Medina, reveló que está de novia con una compañera de Cuestión de Peso

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, reveló que está viviendo una historia de amor con una compañera de Cuestión de Peso.

En las redes veo cosas buenas... ayer vi un comentario de ella que puso que está de novia con una compañera", señaló uno de los participantes del reality. "No quiero hablar de mi vida... si tengo algo con ella, yo y ella sabemos. No tiene que opinar nadie", expresó Camila.

Embed

La postura de la hermana de Thiago tomó por sorpresa a todos porque ella suele exteriorizar sus sentimientos.

Ante le reclamo de sus compañeros, Camila decidió blanquear su historia de amor con Natee. "Yo no tengo que ocultar nada... Ya mi familia sabe. Estamos de novia", afirmó.

La hermana del ex GH señaló que está atravesando por una experiencia única. “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba de un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz. Yo no sé si la familia de Natee sabe”, detalló.