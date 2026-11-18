Quién es Diego Canalda, el hombre que estaría saliendo con Juliana Awada

Se trata de un asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de trayectoria en el sector. Actualmente trabaja en Estados Unidos y se desempeña como Managing Director de inversiones en Stifel, en su oficina de Coral Gables, Miami, a la que llegó en 2023.

Cuándo se separó Juliana Awada de Mauricio Macri

La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri se conoció públicamente el 11 de enero de 2026, luego de más de 15 años de matrimonio. Según trascendió, la decisión se habría tomado durante diciembre de 2025, después de atravesar una etapa de distanciamiento.

La expareja eligió mantener un perfil reservado respecto de los motivos de la ruptura y priorizar el bienestar de su familia. De esta manera, ambos comenzaron a transitar caminos separados, mientras que ahora las versiones sobre la posible nueva relación de Awada vuelven a despertar interés.