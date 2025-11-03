La dura noticia que Lowrdez Fernández expuso en sus redes: "Empezar a nuevo"

Luego de ese testimonio, Lowrdez denunció públicamente el hackeo de su cuenta. A pesar de haber retomado su vida laboral y personal, las dudas crecen y el misterio en torno a su situación sigue sin resolverse del todo.

¿Qué determinación tomó Leandro Garcá Gómez, el novio de Lowrdez Fernández, en su indagatoria?

En el marco de la causa que investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad presentada por Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, ex integrante de Bandana, su ex pareja, Leandro García Gómez, declaró ante la Justicia y dio su versión de los hechos.

A través de su cuenta de X, el periodista Ángel de Brito compartió detalles de la indagatoria y reveló parte del testimonio de García Gómez. “Terminó la declaración indagatoria de Leandro García Gómez. Negó todos los hechos”, aseguró.

“Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina. Además, García Gómez negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”, relató el conductor.

Ángel señaló que el acusado no quiso responder preguntas, algo que podría perjudicarlo ante el juez. “Se negó a contestar preguntas”, completó.

La declaración de García Gómez se suma a una investigación que continúa incorporando testimonios y pruebas, mientras la Justicia busca esclarecer qué ocurrió durante los días en que la madre de la cantante denunció no tener noticias de su hija.