La dura noticia que Lowrdez Fernández expuso en sus redes: "Empezar a nuevo"
Lorwdez Fernández tomó la determinación de compartir con sus fans una mala noticia, que optó por enfrentar con lucha y actitud positiva.
3 nov 2025, 12:22
La dura noticia que Lowrdez Fernández expuso en sus redes: "Empezar a nuevo"
Fueron semanas muy intensas para Lowrdez Fernández, tras la situación que vivió junto a Leandro García Gómez. Mientras él continúa detenido e investigado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, la cantante sostiene que no se considera víctima de violencia y que la relación tóxica que mantenía con él ya forma parte del pasado.
En medio de esta compleja etapa, Lowrdez decidió retomar sus actividades profesionales y volvió al trabajo. Participó en la previa del show que los A*Teens ofrecieron en el Teatro Gran Rex, donde confirmó su regreso a los escenarios junto a Bandana. Sin embargo, en esta vuelta al ruedo laboral se encontró con una mala noticia: alguien hackeó su cuenta de TikTok y se vio obligada a crear una nueva.
Distanciada de su madre, Mabel, quien fue la primera en denunciar su desaparición, y también de Lissa Vera, que apoyó la denuncia, Lowrdez se encuentra viviendo en la casa de otra amiga de toda la vida. En sus historias de redes sociales compartió fotos con ella y otras amigas del grupo. Por su parte, Mabel aclaró que, aunque no tiene un contacto frecuente con esa joven, confía en que su hija está en buenas manos: “Sé que si hay algo que la alarme, me van a ubicar. No tengo que tenerla al lado, yo soy mamá y quiero que esté a salvo”, expresó.
La semana pasada, apareció en escena Walter, un amigo de Lowrdez que se presentó como su community manager. En el programa A la tarde (América TV) explicó que se encargaba de las redes sociales de la artista desde enero, aunque la relación con García Gómez había generado un distanciamiento. “Yo vivo a 6 cuadras de la casa de Leandro y cuando pasó todo, le hablé a Cata, la mejor amiga de Lourdes, y me dice que estaba pasando de verdad. Después subió un posteo que claramente no había sido ninguno de nosotros, el del cumpleaños de él, ya nos dimos cuenta de que no estaba bien”, contó.
Luego de ese testimonio, Lowrdez denunció públicamente el hackeo de su cuenta. A pesar de haber retomado su vida laboral y personal, las dudas crecen y el misterio en torno a su situación sigue sin resolverse del todo.
¿Qué determinación tomó Leandro Garcá Gómez, el novio de Lowrdez Fernández, en su indagatoria?
En el marco de la causa que investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad presentada por Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, ex integrante de Bandana, su ex pareja, Leandro García Gómez, declaró ante la Justicia y dio su versión de los hechos.
A través de su cuenta de X, el periodista Ángel de Brito compartió detalles de la indagatoria y reveló parte del testimonio de García Gómez. “Terminó la declaración indagatoria de Leandro García Gómez. Negó todos los hechos”, aseguró.
“Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina. Además, García Gómez negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”, relató el conductor.
Ángel señaló que el acusado no quiso responder preguntas, algo que podría perjudicarlo ante el juez. “Se negó a contestar preguntas”, completó.
La declaración de García Gómez se suma a una investigación que continúa incorporando testimonios y pruebas, mientras la Justicia busca esclarecer qué ocurrió durante los días en que la madre de la cantante denunció no tener noticias de su hija.