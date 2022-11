El dolor de Aníbal Pachano por una muerte que lo golpea de cerca

Embed

Pachano reveló que quedó consternado después de enterarse de su partida. "Me enteré porque veníamos hablando con Julio Pano. Nos íbamos enterando de su salud con Ana (Sans). Esperábamos el milagro. Estaba enferme hace mucho tiempo", acotó.

"Fue duro. Estaba con un amigo y me quebré. No lo esperaba. sabía que estaba difícil, pero no me lo esperaba", añadió, con los ojos llenos de lágrimas.

sandra guida.jpg

Al finalizar, el coreógrafo se lamentó porque llevaban mucho tiempo sin verse. "No nos llegamos a despedir. Eso es algo que quedó pendiente. Parte de este premio ACE es para Sandra", sentenció, con su estatuilla de oro.

anibal-pachano.jpg

Sofía Pachano mostró cómo está Aníbal tras una importante cirugía

Este año, Aníbal Pachano tuvo que pasar por importante intervención quirúrgica. "Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo que es del área motriz", precisó.

En septiembre, el coreógrafo recibió el alta y siguió con su recuperación en la casa de su hija, Sofía. La conductora y bailarina publicó en su Instagram un video de su papá, en el cual agradeció al personal del Fleni, donde le realizaron dicha cirugía.

"Como es Highlander... a las 72 horas ya le dieron el alta. ¡Acá está! ¡Ahora es conviviente por unos días! Un tumor de cerebro le sacaron y el señor está impecable", dice la hija del ex Botton Tap en dicha grabación.

Pachano, en tanto, mencionó a los profesionales que lo operaron. "Un beso a la Fleni, a todo el peronal, y a mis dos médicos, dos capos, el Dr. Andrés Cervio, y el Dr. Alejandro Muggeri", cerró.