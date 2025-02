El dolor de Luis Ventura por la complicada situación de Morena Rial y la curiosa actitud que tuvo Jorge

"Hace mucho tiempo me llamé a silencio con todos los Rial a raíz de unas devoluciones que tuve con ellos donde me daba la impresión que no tenía la frescura de una buena relación", se sinceró el periodista sobre el vínculo con los Rial en charla con Pamela David y su equipo.

"Lo que tenía que decir ya lo dije hace mucho tiempo. Y cuando confirmo públicamente el segundo embarazo de Morena, me lo dijo a mí y me lo dijo con mucha alegría", aclaró Luis Ventura.

El periodista detalló que Jorge Rial lo denunció y detalló la llamativa actitud que tuvo en la audiencia judicial: "Fui demandado y él no pudo continuar adelante con la denuncia por aprovechamiento de una situación psiquiátrica. Fui con mis abogados a un zoom con Rial donde se la pasó durmiendo".

"Se sentó frente a la cámara y se puso a dormir después de haber hecho una denuncia a Karina Mazzocco y yo por haber abierto la puerta a los pedidos de alguien que quería salir en los medios contando su realidad", explicó sobre la denuncia que le hizo el conductor.

Y cerró con cautela ante la gravedad de la situación procesal de Morena Rial: "Son temas en los que no quiero participar, a Morena siempre la quise y la quiero, mi sentimiento fue ese hacia las dos (Morena y Rocío). Hay un montón de cosas que podría decir y hacerme un festín pero prefiero reservarlas".

Morena Rial

¡Comprometedor! Apareció el video del presunto robo por el que fue detenida Morena Rial

Desde Desayuno Americano, América Tv, se conoció el comprometedor video por el que Morena Rial fue nuevamente detenida esta madrugada por presunto robo a una vivienda en enero pasado.

Lo cierto es que la hija de Jorge Rial fue arrestada por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I esta madrugada cerca de las 3:30, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro, en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle.

Según contó el periodista Carlos Salerno en el programa matutino, la detención se produjo tras el análisis de este video en el que se la ve a la joven en la puerta de una casa en la que se cometió un escruche. "Forzaron las puertas, las ventanas y lograron robar", detalló.

Lo cierto es que tras la detención y liberación de Morena del 23 de enero, el panelista de Pamela David informó que el fiscal Patricio Ferrari probó que la banda circulaba por la zona teniendo al volante a alguien popular como Rial y los vecinos la reconocieron.

En tanto, tras un seguimiento de cámaras en zona norte lograron detectar el modus operandi, donde siempre hay un auto de campana. Y en este caso la que hace de campana y maneja el vehículo es Morena, lo que la compromete al máximo.

"La imputación a Morena Rial ahora sí es compleja", aseguró el periodista. Se trata de"robo doblemente calificado por escalamiento y efracción". "Ella tiene la imputación como coautora porque es parte de la banda y es de 3 a 10 años la pena en este caso, si no tiene antecedentes", completó Salerno.