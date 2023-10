El doloroso momento que le toca vivir a Luli Fernández: "No daba más"

“Hoy te despido mi negra linda, lo dimos todo y más. Luchaste como una campeona y gracias a tu pelea pudiste quedarte con nosotros disfrutándonos varios meses más de lo esperado” expresó en las primeras líneas, al tiempo que siguió: “Viajaste varias veces a la casita del mar, que tanto disfrutabas, y gozaste como merecías hasta último minuto".

Luli Fernández posteo muerte perra.jpg

"Tu cuerpito no daba más y mi mayor compromiso con vos era que no iba a dejar que sufras ni un minuto” remarcó la modelo y reveló que “fueron meses de muchos tratamientos y médicos”. “Juntas lo batallamos y, como le dije a una amiga un día, estoy segura que vos hubieras hecho lo mismo por mi y más. Tu amor incondicional, tu lealtad, tu fortaleza y tu compañía han sido mi mejor regalo”, sumó emocionada.

Por último, Luli Fernández saludó a su querida mascota asegurando sentirse bendecida por los años compartidos. “Ya nos volveremos a encontrar. Hasta siempre mi Indiana amada. Te amo con toda mi alma”, concluyó la modelo generando una infinidad de comentarios de apoyo por parte de su enorme fandom virtual.

Perra de Luli Fernández.jpg

El llamativo motivo por el que Luli Fernández decidió eliminar sus tatuajes más personales

Luli Fernández, a través de sus redes sociales, les contó a sus seguidores el motivo por el que decidió remover de su cuerpo algunos de los tatuajes que se hizo a lo largo de su vida.

"Primera sesión adentro", comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram. "Se los adelanté hace algunas semanas. Empiezo a sacarme muchos de mis tatuajes", agregó la morocha sobre una foto de su brazo en la que tenía tatuada una frase.

luli fernandez historia ig .jpg

"¿Por qué? Porque ya no los quiero", sostuvo. "No me representan en esta etapa de mi vida y porque al fin la tecnología está para que la piel quede perfecta", explicó Luli.

En otra historia de la red social, la modelo reveló si el procedimiento era indoloro: "¿Duele? Sí, duele un poco (podés ponerte anestesia local si querés)". "Pero el deseo de transitarlo y la convicción de querer hacerlo supera ampliamente el dolor de la sesión. Las sesiones son cada dos meses", añadió.