El doloroso testimonio de Quimey, hija del Roña Castro: "Él era bueno"

Y luego cerró visiblemente afectada por la reciente y dolorosa noticia: "Esperemos que se lo recuerde de la mejor manera posible", dijo para luego regresar al interior de la vivienda.

Las primeras informaciones sobre la muerte del Roña Castro indican que el exboxeador se descompensó en el salón de juegos y fue asistido por el personal lugar.

Tras el llamado a la ambulancia y la llegada de los médicos al lugar luego se constató su muerte. Castro fue campeón mundial del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo en 1994 y una de sus peleas más recordadas fue ese año en México ante John David Jackson, con un histórico nocaut en el noveno round.

La Justicia investiga la muerte del Roña Castro

Tras constatarse el fallecimiento en el bingo de Morón, el cuerpo de Jorge "Roña" Castro fue trasladado a la morgue. La Justicia inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de muerte” con el objetivo de esclarecer las circunstancias del episodio.

Los resultados de las actuaciones y los estudios correspondientes serán fundamentales para determinar qué provocó la descompensación que sufrió el exdeportista.

El excampeón mundial de boxeo padecía diabetes. Si bien las primeras versiones mencionaron una posible complicación vinculada con esa enfermedad, la causa de su muerte todavía debe ser confirmada.

En ese contexto, Carlos Salerno explicó en Desayuno Americano que se realizará una autopsia al cuerpo del exboxeador para determinar las causas de su muerte: "En las próximas 48 horas sabremos bien las causas de su fallecimiento", comentó el periodista.