El drama de Diego Latorre previo a su viaje para cubrir el Mundial Qatar 2022

Ante esa normativa en el país árabe, Yanina y su marido ya pensaron en una solución. "Cuando llegue, me va a mandar una foto del lavarropas, así veo la botonera y le explico, porque nunca en su vida prendió nada", detalló.

"Las estrellas o un futbolista, como Diego, no saben hacer nada", acotó Ángel. "Tuvo toda la vida un utilero y ahora soy yo su utilera", cerró la angelita.

Yanina Latorre se quebró al hablar del pasado humilde de su madre

Hace unos días en LAM (América TV) se armó un debate en torno a la familia de Thiago Medina. Hace unos días, Camila, la hermana del participante de Gran Hermano 2022, relató que viven en un barrio humilde de La Matanza, perdieron a su madre de muy chicos y tienen changas para llegar a fin de mes.

Estefi Berardi cuestionó a la hermana del joven porque el más pequeño de la familia había contando que iba a cartonear junto a Thiago para tratar de ayudar con la economía del hogar.

Yanina Latorre se solidarizó con la realidad de la familia Medina y narró una historia personal conmovedora. "Mi mamá viene de una familia muy pobre. Mi mamá a los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar", comenzó diciendo la angelita.

"Mi abuela no era una hija de p... ni una maltratadora, ni una mala persona. Era una empleada doméstica. Vino en un barco en España y no tenía a nadie. La violaron y quedó embarazada. Quedó sola, con mi mamá y mi tío, que salieron a laburar", siguió, con la voz entrecortada.

La panelista remarcó que su madre siempre fue un ejemplo para ella por eso. "Yo soy la hija de mi mamá. Me fue bien. Soy profesional y pude salir adelante. No podes decir que el niño no que salir a laburar. Mi abuela ni fue una basura, no le quedó otra", sentenció.