El drama familiar de Iliana Calabró distanciada de su hijo

Nicolás, de 28 años, es uno de los dos hijos que tiene Iliana con Fabián Rossi, el empresario que fue condenado a cinco años de prisión por “La Rosadita”, lavado de dinero a gran escala en nuestro país.

"Lo despedí en agosto de 2019 porque se iba a Brasil, luego se decretó la pandemia y no pudimos vernos más personalmente, aunque sí lo hacemos por videollamada. Así que son dos años y medio sin vernos. Por suerte está por venir a visitarme y eso me tiene muy movilizada", contó la actriz en una entrevista.

La actriz se queda a esperarlo en Córdoba para hacer un poco de turismo en esa provincia.

"Extraño las charlas y los abrazos. Uno necesita tener conversaciones largas con sus hijos y a nosotros nos resulta casi imposible porque él arranca muy temprano a la mañana, a la hora casi que me acuesto. Nos cuesta coordinar y cuando me voy al teatro es cuando él se libera del trabajo. Nico arranca a las 6 de la mañana desayunando y a esa hora quizás me estoy acostando a dormir”, reveló Iliana.

Su otro hijo, Stéfano, también se fue a vivir al exterior: estuvo una temporada trabajando y esquiando en Estados Unidos. Pero, al regresar no se encontrará con su madre y su hermano ya que priorizará terminar la facultad.

El susto al aire de Iliana Calabró en plena entrevista: "Pará, pará"

Iliana Calabró vivió un momento de suma tensión en pleno aire el domingo mientras brindaba una entrevista desde Carlos Paz para el programa Implacables, El Nueve.

La actriz de la obra Mi mujer se llama Mauricio, Teatro Candilejas I, estaba dialogando lo más bien cuando de repente su rostro mostró mucha preocupación y advirtió algo que pasaba detrás de cámara.

"Pará, pará, pará, un minuto", expresó la actriz y se levantó rápidamente de su silla, interrumpiendo por unos instantes la charla. "¿Qué pasó, estás bien?", se preguntaban desde el estudio.

Por su parte, el periodista Diego Bouvet que estaba al lado de Iliana pidió rápidamente un corte. Lo cierto es que el móvil siguió al aire y luego de unos segundos de tensión Iliana reapareció y se explicó qué pasó.

“Perdón la desprolijidad, pero Vicky, la mujer que ayuda a Iliana, se desmayó detrás de cámara”, indicó el cronista. “Hace mucho calor”, reafirmó la actriz.