El drama de Federico Amador por no poder ver a sus hijos

Pero el amor fue más fuerte y Florencia y Federico dejaron todo para estar juntos. Sin embargo, el actor tiene un gran problema: sus dos hijos, que hoy tienen 15 y 12 años, viven en Rosario, a varios kilómetros de su casa de zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Amador entonces tiene que lidiar con su trabajo y hacerse tiempo para ir a la ciudad a visitar a los adolescentes. “Generalmente paso tres días allá y cuatro acá”, contó el actor a Socios del espectáculo.

"Lo bueno de la tecnología es que nos comunicamos dos veces por día, nos miramos y estoy súper presente. Los viernes me voy a Rosario o me los traigo. Hay una presencia importante”, explicó.

Trascendió el motivo por los qué Florencia Bertotti se alejó de la televisión

Florencia Bertotti dijo basta en la televisión después de haber sido parte de muchos éxitos. La actriz salió del seno de Cris Morena con las tiras juveniles de la productora pero un mal paso hizo que tomara la decisión de dejar todo.

La actriz venía de participar en Floricienta, una tira que tuvo gran trascendencia, pero cuando terminó en 2010 junto a su ex pareja, Guido Kazcka, produjeron Niní y Cris Morena los acusó de plagio.

“Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris unos años después de lo sucedido.

Tras este mal pasó, que además significó la separación escandalosa de Florencia con Kazcka, con quien ya tenían un hijo, por haberse enamorado de Federico Amador -compañero de esa tira- la actriz abandonó los sets.

Florencia se alejó del medio, solo volvió para participar de algunas pequeñas participaciones en novelas y obras de teatro. Pero giró su carrera y se volvió una emprendedora: puso un negocio de ropa para chicos. “Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad. ¡Pero por sobretodo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”, indicó la rubia en sus posteos.

Federico Amador sí siguió actuando e incluso su amor por la naturaleza lo llevó a conducir programas en canales de documentales. Pero Flor no, aunque la actriz activó sus redes sociales y armó una canal de YouTube en el que comparte material para los fans de Floricienta, entre otras cosas.