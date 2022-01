Trascendió el motivo por los qué Florencia Bertotti se alejó de la televisión

“Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris unos años después de lo sucedido.

Tras este mal pasó, que además significó la separación escandalosa de Florencia con Kazcka, con quien ya tenían un hijo, por haberse enamorado de Federico Amador -compañero de esa tira- la actriz abandonó los sets.

Florencia se alejó del medio, solo volvió para participar de algunas pequeñas participaciones en novelas y obras de teatro. Pero giró su carrera y se volvió una emprendedora: puso un negocio de ropa para chicos. “Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad. ¡Pero por sobretodo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”, indicó la rubia en sus posteos.

Federico Amador sí siguió actuando e incluso su amor por la naturaleza lo llevó a conducir programas en canales de documentales. Pero Flor no, aunque la actriz activó sus redes sociales y armó una canal de YouTube en el que comparte material para los fans de Floricienta, entre otras cosas.

Florencia Bertotti recordó la ficción que protagonizó en la pantalla de Telefe, "Floricienta". Además, contó cómo quedó la relación con Cris Morena, luego de que ésta la acusara de plagio por "Niní".

En una nota con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Bertotti se refirió a la ficción que reestreno recientemente el canal de las pelotas.

Asimismo, contó cómo quedó la relación con Cris: “Nunca volvimos hablar con Cris por el tema de Niní“, confirmó la actriz y agregó: “Creo que está más que claro lo que ella interpretó en esa circunstancia y lo que yo interpreté y creo que cada una actuó en consecuencia. Ya pasó agua abajo del puente y creo que es lo más sano”.

Con respecto a "Floricienta", la actriz recordó que “eran jornadas agotadoras y de 30 escenas, creo que estaba en 32. No hubo un minuto en que no disfrutara de lo que hacía, sí me pareció que a la hora de parar la pelota dije no, porque por mi salud mental era demasiado. Estaba muy cansada. Estaba sobrepasada y habían muchas cosas que se desprendían de mí, como las notas, la figurita, el álbum”.

Reconoció así que “lo que más me cambió a mí fue ser mamá. Yo me imaginaba en la puerta del jardín yendo a buscar a mi hijo, y que la gente venga a buscarme a mí para la foto, tenía como un fantasma con eso”.

“Floricienta estaba hasta en la sopa, iba al casamiento de una amiga, y tal vez tenías a alguien que se desubicaba y en el medio de la ceremonia venían y me pedían una foto”, cerró Bertotti.