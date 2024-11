El drama de la China Suárez que preocupó a sus seguidores: "Últimamente...."

"Buen día. Al cole", escribió con un emoji de bostezo y cara de dormida, para contar que estaba alistándose para llevar a sus tres hijos, Amancio, Rufina, y Magnolia a clases.

Fue ahí, donde un seguidor notó su compleja situación y le escribió: “No dormís nada”. Ante eso, Eugenia decidió sincerarse con aquellos que siguen sus historias y confirmó: “Últimamente no".

Sin embargo, a pesar de la falta de sueño, la China resaltó una actitud positiva ante todo y lejos de mostrarse angustiada, completó: “Pero hay que trabajar, criar niños y cumplir sueños”.

China Suarez falta de sueño

La China Suárez reveló por qué no cree en el amor y le tiró un tremendo palito a sus exparejas

Después organizar una fiesta de Halloween para sus amigos y familiares, donde la actriz de disfrazó de la novia del Joker, Harley Quinn, la China Suárez se mostró reflexiva este domingo y le tiró un filoso palito a sus exparejas.

A través de sus historias de Instagram, la cantante subió una selfie y escribió: “Los domingos extraño estar de novia”.

Sin embargo, eso no fue todo y sumó con emojis de una cara con la lengua para afuera y otra sonriendo: “Después me acuerdo de que todos mienten y se me pasa”.

No es la primera ver que Suárez escribe en sus redes sobre los vínculos amorosos. Hace unas semanas, la mamá de Rufina, Amancio y Magnolía había escrito: “No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”.