La dura respuesta de Lussich y Pallares a Ricardo Biasotti por Andrea del Boca: "Un poco ingrato"

Y agregó contundente: "Yo no le creo una palabra a Biasotti, no es que se opera o no se opera, es lo que une cree y cada uno puede opinar lo que quiera".

En cuando a la causa que inició su hija Anna del Boca en la que Biasotti fue sobreseído por la Justicia en 2023, Rodrigo Lussich cuestionó el discurso del ex de la actriz: "Hay una realidad: él se respalda en la situación de los recuerdos implantados que recibió Anna, su hija. La conclusión de que Anna tiene recuerdos implantados es de un perito de parte que está en el expediente contratado por él. Cada parte hace su pericia y su perito que él puso dice que la nena tenía recuerdos implantados por la madre, no lo dice el fallo".

"Entonces estaría bueno que Biasotti, a quien invitamos formalmente a este programa a contar su verdad y contestar todas las preguntas sin condiciones, también estaría bueno que muestre las pericias y lo que él dice que está en el expediente si quiere limpiar realmente su nombre. Te esperamos con los papeles en la mano y tu intención de responder las preguntas con respeto y el trato que merece cualquier invitado", finalizó Lussich.

En tanto, Adrián Pallares respaldó las palabras de su compañero y amplió al respecto: "La invitación está hecha y sonó un poco ingrato ayer decir que nosotros estábamos operando, lo que hemos contado acá es lo que sabemos por unas fuentes. Acá hay como dos historias y es muy difícil. Nos gustaría escucharlo a él y sería muy rico para todos. Él cree que este programa es hace 25 años su enemigo y no es la intención".

"Te podrá gustar o no lo que hacemos pero decirnos operadores a nosotros que solamente contamos y nos divertimos... Pero sentarte en un programa y decirnos operadores, estás invitadísimo a decirnos lo mismo en la cara", concluyó el conductor.

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Cómo reaccionó Andrea del Boca al ser consultada por Ricardo Biasotti en el programa de Mirtha Legrand

Ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv), Andrea del Boca fue consultada por la aparición de Ricardo Biasotti en la mesa de Mirtha Legrand y optó por la prudencia.

“Hace muchos años que no hablo de Biasotti. Acá está mi abogado y le pueden preguntar a él, yo ahora me voy a cenar para hablar de varias cosas”, dijo la actriz con tono seco dejando en evidencia su incomodidad al hablar del tema.

Antes de retirarse, la actriz también se refirió a su hija con palabras contundentes: “Anna es mi hija, la amo, apoyo y apoyaré por siempre desde el minuto uno en el que estaba embarazada. Yo por ahora quiero estar bien nada más”.

Pese a la insistencia de los periodistas, Andrea del Boca se mantuvo firme en su postura de no ahondar en cuestiones vinculadas al padre de su hija.