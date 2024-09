El drama de Marta González sobre su duro presente económico

La actriz indicó que sus ingresos son muy escasos porque cobra una pequeña jubilación. "Yo tengo la jubilación mínima. Me pude jubilar con la mínima de ama de casa”, señaló.

“¿Y para qué alcanza una mínima para cualquier jubilado? ¿Cómo te las arreglas?”, retrucó el periodista. “Porque tengo a mi hija y a mi yerno que me ayudan, si no, no podría. De verdad no podría. No estoy llorando porue vivo en una edificio divino, pero me lo compré laburando", añadió.

González mencionó que la falta de trabajo la perjudicó muchísimo. "Antes trabajaba más. Entonces, me arreglaba mejor", explicó.

Al finalizar, la actriz reveló que se hizo socia de Pami para poder cubrir sus gatos médicos. "Ahora me hice socia de Pami, pero ahora con todos los descuentos no sé qué me va a hacer", comentó.

Marta González habló de su salud y causó preocupación: "Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad"

Marta González abrió su corazón y mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, contó que le volvieron a descubrir células cancerígenas.

La actriz, que venció la enfermedad en tres oportunidades años atrás, dijo: “Hace unos días me hice una biopsia, me dieron el resultado, y no salió como me hubiera gustado. Tengo células cancerígenas”.

Luego, contó cuál será su tratamiento: “Me van a hacer una inmunoterapia, pero voy a seguir trabajando. Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad porque quiero a mi familia y a ustedes”. Por último, cerró con un mensaje esperanzador: “Sé que con la ayuda de Dios todo se puede”.

Marta logró vencer tres veces al cáncer y en 2022, en una entrevista con La Nación, recordó: "Pasé por tres cánceres de mamas. El primero fue cuando Leandro (su hijo) decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa en TV Azteca. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro. Y hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía. Hoy estoy bien, solamente tengo que seguir tomando una píldora durante ocho años más".