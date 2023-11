La dramática foto de Marta González desde el hospital tras sufrir un accidente 

Así, desde sus Instagram Stories, Marta González compartió un fotografía desde el centro médico donde se la ve acompañada por el médico y el enfermero que la atendieron, con varios cortes en su rostro y una gasa en la frente, lo que hace suponer que podrían haber tenido que darle algunos puntos.

"Ayer me caí por estas 'callecitas' de Buenos Aires. El SAME me llevó al hospital Rivadavia, donde me atendieron bárbaro", reveló la actriz. Y más abajo agregó: "Y hoy fui @sagrada_bsas, donde hace algunos años me salvaron la vida cuando tuve el ACV", donde se hizo todo tipo de chequeos para darle un seguimiento a semejante golpazo que podría haberle costado realmente caro en materia física.

marta-gonzalez-accidentada- IG.jpg

Desde su cuenta de Instagram, Marta González comentó desde sus redes sociales en abril pasado el tremendo accidente que tuvo en un supermercado, cuando sufrió una caída en la escalera mecánica del lugar.

La actriz fue asistida por el personales del SAME, publicó las imágenes en la red, y se refirió al dramático momento que vivió hace unas horas.

marta gonzalez 1.jpg

"Sí, esta soy caída en el supermercado Vea y el señor nos salvó de algo mucho más grave porqué después de la caída de Bety arriba mío se deslizaba más el carrito y podría caer sobre nosotras dos!", explicó la actriz.

Y agregó indignada: "Una vergüenza el ascensor no anda y los carritos no se traban!".

Y luego, en otro posteo, destacó el trabajo de la médica que la asistió al instante: "Y el SAME me rescató y la dra. amorosa @brescianithais me atendió".