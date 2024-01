Marta González habló de su salud y causó preocupación: "Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad"

Luego, contó cuál será su tratamiento: “Me van a hacer una inmunoterapia, pero voy a seguir trabajando. Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad porque quiero a mi familia y a ustedes”. Por último, cerró con un mensaje esperanzador: “Sé que con la ayuda de Dios todo se puede”.

Marta logró vencer tres veces al cáncer y en 2022, en una entrevista con La Nación, recordó: "Pasé por tres cánceres de mamas. El primero fue cuando Leandro (su hijo) decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa en TV Azteca. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro. Y hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía. Hoy estoy bien, solamente tengo que seguir tomando una píldora durante ocho años más".

Las fotos del tremendo accidente de Marta González: "El SAME me rescató"

Marta González vivió en 2019 el momento más difícil de su vida cuando realizó un tratamiento para superar el cáncer de mama y mientras seguía adelante con su trabajo artístico.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de 78 años comentó el tremendo accidente que tuvo en abril del año pasado en un supermercado, cuando sufrió una caída en la escalera mecánica del lugar.

Marta fue asistida por el personales del SAME, publicó las imágenes en la red, y se refirió al dramático momento que vivió hace unas horas.

"Si esta soy caída en el supermercado Vea y el señor nos salvó de algo mucho más grave porqué después de la caída de Bety arriba mío se deslizaba más el carrito y podría caer sobre nosotras dos!", explicó la actriz.

Y agregó indignada: "Una vergüenza el ascensor no anda y los carritos no se traban!".

Y luego, en otro posteo, destacó el trabajo de la médica que la asistió al instante: "Y el SAME me rescató y la dra. amorosa @brescianithais me atendió".

