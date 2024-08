El drama de Morena Rial: ultimátum de desalojo y un desesperado mensaje sobre violencia

Y amplió al respecto: “Y lo que sucedió con esto es que More no está pudiendo pagar el alquiler y hoy(miércoles) le dieron un ultimátum para que pueda pagar lo que debe o mañana (jueves) la sacan del departamento”.

“A raíz de todo el conflicto en el edificio, al dueño, que se llama Arturo, no le gustó nada. Entonces le dijo a More ‘pagame lo que me debes o por favor retirate’”, fue la dura advertencia que le hizo el dueño del inmueble a la hija de Jorge Rial.

Además en el programa se mostró una captura de un chat de vecinos donde está incluida la propia Morena Rial y donde ella confirma que sufrió violencia por parte de su novio, Matías Ogas, a raíz de fuertes ruidos que se escuchaban en lugar.

"Soy yo, me pegó mi pareja. Estoy bien", sostuvo la joven en el grupo de chat de WhatsApp que integra junto al resto de sus vecinos.

En medio del conflicto con su pareja, Morena Rial le dedicó un sentido mensaje a su bebé

Morena Rial se encuentra atravesando un momento muy delicado luego de que trascendiera una supuesta denuncia que habría realizado contra su pareja, y padre del bebé camino, por violencia de género.

En medio de todo el escándalo y las distintas versiones acerca de Matías Ogas , Morena dejó en claro a través de sus redes sociales que su máxima prioridad es cuidar el embarazo y pidió respeto por su salud.

Así las cosas, en las últimas horas la mediática se realizó una nueva ecografía y decidió mostrarla como suele hacerlo en sus historias de Instagram. Sin embargo, esta vez agregó un mensaje especial en referencia a todo lo que está ocurriendo en su vida.

“A pesar de todo nosotros siempre te vamos a priorizar bebé, por vos todo. Te amamos amor de nuestra vida. Ya pasa todo esto. Contigo me muero, contigo revivo”, escribió la hija del periodista Jorge.

Cabe recordar, que en la última nota que dio para LAM, América Tv, Morena aclaró: “Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos... Yo no quise ir a hacer la denuncia… Fue una pelea del momento".