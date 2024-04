El dramático mensaje de Darío Barassi desde su internación que angustió a todos

dario barassi internado mensaje.jpg

Y en otro mensaje comentó cómo está su salud tras las intervenciones y mostrarse en fotos con el suero: "Acá el gordi con antibiótico endovenoso. Estoy del orto porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando la rehabilitación foniátrica. Pero a veces las cosas no son como uno quiere".

"Me hice dos cirugías. La del pólipo en las cuerdas evoluciona perfecto de hecho ya algo mínimo estoy hablando. Vamos bien paso a paso", remarcó el conductor con prudencia sobre su evolución.

Y continuó con la explicación del seguimiento de su cuadro tras ser operado: "La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante, casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es una infección superficial o reacción alérgica, eso es lo que están estudiando, y mientras me aconsejan quedarme internado con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Estamos bien y estaremos radiantes en breve".

Las fotos de Darío Barassi en plena internación

Darío Barassi compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en medio de su internación y no perdió su habitual humor en medio del complicado momento de salud que atraviesa.

"Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que que… Respiro", indicó el actor y conductor.

Y añadió: "En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había q hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia".

"Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores. Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 horas y nunca fue su fuerte jaja", cerró Darío Barassi.

