El dramático momento que vivió Virginia de Gran Hermano en un violento robo: "Los vidrios estallaron"

“Hoy no tuvieron función porque Laurita me contó que suspendieron porque estaban todos hechos pelota”, intervino Ángel de Brito para explicar por qué Virginia se encontraba allí y no en el teatro. “Le acaban de robar. Estaba con su hija, la asaltaron, se llevaron la cartera y todo”, reveló entonces Ochoa para dar cuenta del mal momento que acaba de vivir la exhermanita.

Al tiempo que agregó que “estaba en Warnes", y sumó: "ahora ella está refugiada en un shopping”. Y ante la consulta del conductor de si estaba comprando algún repuesto, el periodista confió que “estaba en un lugar de repuestos, pero ahora está refugiada y está bien... La hija está con ella. Ahora, en este momento, están esperando a la ambulancia porque (Virginia) está con un ataque de pánico”.

Virginia Demo relató en primera persona cómo ocurrió el violento robo en plena calle

En tanto, pasadas unas horas, y ya más calmada, Virginia Demo recurrió a sus Instagram Stories para llevar tranquilidad a sus fans y contar cómo ocurrieron los hechos y qué es lo que llegaron a robarle.

“La verdad que estoy con mucha bronca porque nos robaron”, expresó de entrada para inmediatamente detallar: “Estaba con (mi hija) Delfi en el auto y rompieron el vidrio del lado de ella. Se asustó un montón, nos cortamos un poquito cada una con todos los vidrios que estallaron”.

Y fue allí que Virginia avisó que llegaron a robarle "el celular que estaba puesto con un soporte con el GPS”, por lo que momentáneamente está sin línea.

“Quiero decirles que no tengo el celular por si se quieren comunicar conmigo los que tienen mis contactos de WhatsApp y eso. Así que nada, con mucha bronca. Por suerte estamos bien y sin celu. Por el momento tengo acá un celular viejo que lo uso con wifi nada más, así que besos y gracias por preocuparse”, concluyó la Virginia.