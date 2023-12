 El dramático testimonio de Marcelo Polino sobre la salud de Antonio Gasalla: "Es muy doloroso"

Embed

"Justo antes de empezar el programa le mandé un mensaje a la familia para ver si lo puedo ir a ver, porque hay que pedir autorización, porque se lo está por trasladar a otro lugar. Entonces, antes de irme a Mar del Plata quiero verlo", contó el jurado del Bailando 2023.

Polino mencionó que -por su padecimiento- Antonio fue perdiendo sus facultades mentales. "Casi no me reconoce. Y eso me genera mucha tristeza porque es mi amigo, familia", sostuvo.

"Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está. Es muy doloroso", agregó, profundamente movilizado por la situación que atraviesa el humorista.

Finalmente, Polino indicó que lo que le produce mayor pesar es saber que el capocómico tiene "una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría lamentablemente".

Antonio Gasalla recibió su premio Martín Fierro: la imagen que muestra cómo se encuentra hoy

Mese atrás, APTRA decidió dedicarle un emotivo homenaje al reconocido actor Antonio Gasalla en los Martín Fierro. Si bien el mismo no pudo estar presente en la ceremonia por temas de salud, recibió su estatuilla a través de su gran amigo, Marcelo Polino.

En una nota, Marcelo Polino aseguró que el humorista tuvo la oportunidad de ver el video del homenaje, y que además de reconocer a los presentes, el gesto le había causado gran emoción. "Lo quiso ver de nuevo", contó en aquel momento.

En ese sentido, el periodista también había explicado que para llevarle la estatuilla a su amigo, tenia que pedir una autorización. Pero parece que todo salió a la perfección ya que Polino compartió esta tarde en sus redes sociales una imagen de Antonio sosteniendo su merecido premio.

De esta manera, se conoció además la primera imagen de Gasalla luego de su internación y en medio de la preocupación por su estado de salud. "Antonio ya tiene su Martín Fierro", escribió el periodista junto a la postal.

Antonio Gasalla con el Martin Fierro

En cuanto a los detalles del encuentro, fue Luis Ventura quién durante el programa A la Tarde (América), reveló: “Iba a ir con Susana Giménez y finalmente ella por motivos y compromisos impostergables tuvo que irse”.

“No se si en su mundo Antonio tomó conciencia de lo que estaba recibiendo, pero él que lo emociona siempre que lo va visitar es Marcelo Polino. Es su amigo, su confidente y su tutor”, sostuvo.

“Él con Polino tiene una conexión, llámale neurológica o de amor, eléctrica. Pero no quiere decir que se acuerde de todos nosotros o que entienda el significado de un premio Martin Fierro”, cerró Luis.