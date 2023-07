El dramático testimonio de Mariano Caprarola, quien fuera amigo de Aníbal Lotocki: "Me inyectó muerte"

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”, añadió.

“Me operaron para sacar el metacrilato. Si yo digo quien le protege, aparezco en un zanjón muerto. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege”, denunció.

“No pude volver a hablar con él. Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos”, concluyó Mariano Caprarola.

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna

En la mañana del lunes, Estefi Berardi actualizó el estado de salud de la modelo y actriz Silvina Luna, quien el sábado pasado fue nuevamente intubada.

"Me enteré que a Silvina la habían intubado porque lo contó Gustavo Conti en sus historias. Dije 'no pude ser cierto'. No me animaba ni a replicar la historia de Gustavo", comenzó informando la panelista de Mañanísima.

"Entonces, yo fui a mi fuente y sí, me confirmaron que la habían intubado", añadió Estefi. "Yo hablo con una persona que está con ella en el hospital. Le escribí para saber cómo seguía Silvina, y lo que me dijo 'es verdad (que la intubaron). El cuadro sigue siendo el mismo'", expuso Berardi.

Luego, la panelista agregó: "Hoy me aclaró, y por eso lo comparto, que está mejorando muy de a poco. Si bien sigue intubada, hay una pequeña mejoría".

"Lo que le dijeron los médicos a los amigos y a la familia de Silvina es que es normal que después de una intubación, que pueda pasar nuevamente lo mismo", detalló Estefi.