Testimonio escalofriante: una ex paciente de Aníbal Lotocki reveló las secuelas que le quedaron en el cuerpo

Beatriz indicó que nunca supo con certeza qué fue lo que Lotocki le colocó en el cuerpo. "Este material se va por todo el cuerpo. El metacrilato o la sustancia que haya utilizado migra por todos lados. Y esto está comprobado con estudios. Se ve en las tomografías", añadió.

Por último, la invitada alertó que teme por su estado, que podría agravarse. "Lo que me puso no se saca con una sola operación. Me siento muy identificada con Silvina. Todas vamos a terminar como Silvina", sentenció.

Internaron de urgencia a Fran Mariano, otra víctima de Aníbal Lotocki

Esta semana, Aníbal Lotocki quedó en el centro de la escena mediática. El polémico cirujano reapareció en los medios luego de la internación de Silvina Luna, que está luchando con su vida por las complicaciones que sufre, como consecuencias de las cirugías que él le realizó.

"He operado muchos pacientes y ninguna tiene una insuficiencia renal", afirmó en su defensa el doctor y remarcó: "Durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. En estos análisis que ella presentó extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas, lo que determinó que tenía una gama de globulopatía, que generalmente estas enfermedades terminan en insuficiencia renal".

En medio de este escándalo se conoció que Fran Mariano, otra víctima de Lotocki, fue internado de urgencia en el hospital Modelo de Caseros y hay preocupación por su salud.

En diálogo con Mitre Live, el ex Cuestión de Peso contó cómo se encuentra. “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, explicó.

“Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, agregó.

Fran Marianos se lamentó porque no puede llevar una vida normal. "Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar”, concluyó.