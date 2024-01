Marina Calabró rompió el silencio y le hizo frente a los dichos de Iliana: "Que se entretenga y me suelte un poco"

De todas formas, no se mostró molesta con los dichos de su hermana y admitió: “Entendí esto que ella decía de a mi me preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada pero para que no se sintiera mal”.

Así las cosas, igualmente no se privó de soltar alguna chicana. "Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy", deslizó y volviendo a la seriedad sumó: "Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda".

Por último, hizo frente a los rumores de romance con su compañero Rolando Barbano y sostuvo: "Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada".

Embed

Las contundentes señales que comprueban el romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Este viernes Iliana Calabró sorprendió a todos al revelar en un móvil con Intrusos (América) que su hermana, Marina Calabró, apostó nuevamente al amor y está en pareja con el reconocido periodista, Rolando Barbano.

"Por ahí leí que anda noviando, por ahí leí... Lo leí en los medios que andaba noviando con Rolando Barbano. Si vos Googleas, sale el nuevo novio de Marina. Yo lo Googleé, no le pregunté a ella", fueron sus palabras.

Tras la noticia, en A la Tarde (América) hicieron una investigación en redes sociales y descubrieron señales contundentes que comprueban esta nueva relación. “A mi me están confirmando que Rolo está separado hace rato", aclaró el periodista Guillermo Barrios.

Comentario de Rolando Barbano a Marina Calabró

En eso, buscaron el perfil de Marina en Instagram y descubrieron que en sus últimas publicaciones Rolando le había dejado comentarios con emojis de fueguitos. "¡¡Vamos Barbano y vamos Marina!!", exclamo Karina Mazzocco al ver las interacciones.

“Marina Calabró desde el 29 de diciembre, porque nosotros estamos acostumbrados a verla todo el tiempo, está off de Instagram. Si está viviendo este nuevo amor quizás no quiere que se sepa hasta estar segura”, sumó Paula Galloni.