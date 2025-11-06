El desesperado mensaje de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli por el drama familiar: "Te lo suplico"

Al leer esto, entre tantos comentarios que recibió la publicación se destacó el de su hija, Candelaria Tinelli, quien la bancó a pleno y aprovechó para tirarle un fuerte palito a las otras ex importantes en la vida de su padre como Robles y Guillermina Valdés.

"La única ex que no se quedó con nada, y aún así lo sigue apoyando. sos única mamá", lanzó picante Cande.

Cabe recordar que en una nota con Intrusos (América Tv), Aquino dejó en claro que no creía en las supuestas amenazas que expuso Juanita en su posteo, la calificó de "un invento", y además criticó fuerte a Paula Robles: "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima", sentenció.

soledad aquino posteo apoyo a marcelo tinelli conflicto familiar fuerte comentario cande tinelli 2

Marcela Feudale defendió a Paula Robles y hundió a Soledad Aquino

Marcela Feudale, quien fue histórica locutora de los programas televisivos de Marcelo Tinelli, se pronunció sobre la tensión entre Soledad Aquino y Paula Robles, ex del conductor que están enemistadas hace varias décadas.

"No sé más de lo que leí y prefiero no preguntar porque son cosas delicadas", aclaró de entrada en una entrevista para SQP (América Tv).

No obstante, admitió haber hablado con Tinelli y la mamá de Juanita, para expresarles su apoyo: "Les escribí a Paula y Marcelo porque son afectos y personas que quiero", y que el conductor le "agradeció por estar".

Marcela Feudale fue tajante al detallar cómo fue la relación entre el conductor y sus ex esposas. "Marcelo siempre fue muy respetuoso y de cuidar a Soledad y Paula", aseguró.

Y destacó cómo es como papá: "Siempre se ocupó de los chicos. Lo recuerdo encargado de llevarlos y buscarlos del colegio, más allá de la separación. Lo recuerdo como un padre muy presente".

Feudale repasó la época en que Tinelli se separó de Aquino y dio comienzo a su romance con Robles, lo que las enfrentó a las dos durante más de tres décadas.

"No es que las fechas no cerraran, fue una transición que se dio. No sé cuándo la dejó a Sole y cuándo empezó con Paula. No recuerdo líos, sino que siempre hubo armonía", señaló la locutora.

Y reconoció que su vínculo con Robles fue mucho más cercano que con Aquino porque ella empezó a trabajar con Marcelo Tinelli un año antes de su separación de la mamá de Mica y Cande.

Sobre las picantes declaraciones de Aquino contra Juanita y Paula, disparó: "No me sorprende. Ha tenido incursiones incómodas en los medios".

Y en esa línea recordó una diferncia que mantuvo Aquino con Candelaria años atrás: "Tuvo un encontronazo con ella en Infama porque no estaba de acuerdo con que se tatuara".

"Me llama la atención el conflicto porque cuando Sole estuvo enferma y recibió el trasplante estuvieron todos muy juntos y abroquelados. Espero que se solucione", cerró deseando que llegue la paz entre las dos ex de Tinelli.