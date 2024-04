El durísimo reclamo de Martín Ku a Bautista en Gran Hermano por compartir una información clave

"Coti, sé que vos lo votaste al Chino y a mí. Y tus votos, Chino, fueron una porong...", deslizó picante Bauti aunque con una sonrisa. Y mientras que Martín intentó hacerle entender el motivo de su elección, al tiempo que Mascia analizaba que era para que no le cancelaran la votación, le aseguró que tiró sus votos "a la basura".

Bautista el China y Coti - GH2023.jpg

En ese momento, cuando el privilegiado participante deslizó tener intenciones que contarle al resto lo que sabía, Martín le recriminó sin filtro: "Somos tu grupo, amigo. Pensá. Contanos a nosotros primero. Si yo tengo data, a las primeras personas que se las digo es a ustedes".

"¿Vos tenés alguna duda de que te voy a contar todo?", reaccionó el uruguayo intentando calmar a su amigo. Pero Ku volvió a la carga al decirle en la cara: "¡No puede ser que no me entiendas! Me estás diciendo que sí como para sacarme de encima. Me da bronca. Sos un garca, boludo".

Y como si esto no fuese suficiente, Bautista expuso a Coti preguntándole picante "¿Vos básicamente nos venís votando? ¿Para qué quiero enemigos si tengo un equipo así?". Por último, le dio el tiro de gracia a la correntina diciéndole frente a Martín: "Te voy a decir una cosa: sin tus votos, el Chino no entraba", lo que generó un irónico "gracias" de Ku, mas Coti respondió contundente: "No, gracias decime el domingo, cuando salga bien".

Embed

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano tras la decisión de Virginia

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), la líder de la semana, Virginia Demo, terminó de definir la placa de nominados para la gala de eliminación de este domingo.

La rubia, tras consagrarse como la gran ganadora de un viaje a Punta Cana, tuvo que elegir a un participante para que subiera a placa. El conductor Santiago del Moro entró a la casa más famosa del país y le preguntó a Virginia cuál era su decisión.

Embed

La mujer eligió a Zoe Bogach para que sea parte de la placa. Más tarde, la jugadora volvió a tomar otra decisión, pero esta vez para salvar a un jugador de la nominación. Por eso, sacó a Bautista Mascia de la placa.

Por lo tanto, la placa nominados quedó conformada por Emmanuel Vich, Martín Ku, Juliana 'Furia' Scaglione, Coti Romero y Zoe Bogach.