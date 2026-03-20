El duro descargo de Cinthia Fernández tras ser despedida del programa de Moria Casán: "Desproporcionado"

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Por qué despidieron a Cinthia Fernández de La Mañana con Moria

Ángel de Brito sacudió la noche del viernes en LAM (América TV) al confirmar que Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria (El Trece). La noticia no pasó desapercibida, ya que llega después de varios enfrentamientos de la panelista: primero con Moria Casán y después con María Fernanda Callejón.

"Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria", anunció De Brito en vivo, y agregó: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en el LAM anoche".

Mientras entrevistaba a Ana Rosenfeld sobre el conflicto judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el conductor interrumpió para sumar otro dato: "Me está llegando más información, me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM que decía, igual era un textual de Cintia: 'Es insostenible el clima laboral en el programa'. Dijeron: 'Bueno, es insostenible, un beso, te echamos'".

La producción del programa también dio su versión a través de un mensaje que Pilar Smith leyó al aire: "Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal, porque venía muy desgastado y problemática su participación. Nos parece muy buena Cintia. Y ojalá podamos trabajar de nuevo con ella en otra situación. Pero hoy estaba muy crítico el tema. Ella lo dijo ayer en LAM. No es solo porque estuvo ahí en LAM sin avisarnos ayer. No fue solamente eso. Ya dejamos pasar varias situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria que la contrató ella. Ella es súper funcional y profesional. Es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella".

De Brito cerró con un detalle sobre cómo se manejó la decisión: "Esto se decidió al mediodía y a Moria se lo comunicaron a las 18. O sea, Moria se enteró ya con el pollo cocinado".

Con este desenlace, la salida de Cinthia Fernández no solo confirma las tensiones internas que venían creciendo, sino que también deja abierta la incógnita sobre cuál será su próximo paso en televisión.