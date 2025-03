El duro descargo de Lara Piro tras la filtración de su audio contra la China Suárez: "Me recontra hago cargo"

"Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme… Me hubiese afectado si mi cliente… Mauro Icardi… no hubiese sabido de mi propia boca, desde el día que lo conocí lo que yo pensaba por entonces. Pero como soy una mujer transparente y limpia, sus amenazas y extorsiones nunca me hicieron mella. Cuéntele a la gente, Payarola, que esa grabación ya se la había pasado la señora Nara al señor Icardi… y le contestó que yo misma se lo había dicho a él… que no iba a cambiar de abogadas por eso… Está claro que nuestra defensa los incomoda…", continuó Piro.

Luego, aseguró: "Mucho tiempo fui 'Team Wanda' porque soy una defensora a ultranza de la 'familia'… Y como tantos, compré la publicidad negativa de Eugenia como 'rompedora de familias'. Pero al haber tenido que ser obligatoriamente parte de la intimidad más recóndita de este caso, descubrí que quien yo creía que eran 'buenos/as' o 'malas/os', 'tóxicos' o 'bataclanas' no eran lo que yo creía… La verdad me hace libre y me enaltece".

"Esa grabación de una charla profesional no hace más que revelar lo que alguna vez le dije a Mauro…. Y hoy también le digo que me alegro de verlo acompañado y enamorado. Esa grabación habla más de usted que de mí, Payarola", siguió la letrada.

Y cerró firme: "No me avergüenzo de nada. Vergüenza es filtrar conversaciones privadas… Vergüenza es estafar a abuelos/as y mujeres… Vergüenza es extorsionar a un joven con develar su elección sexual ante su familia a cambio de plata… Vergüenza es ser corrupto…. Vergüenza es mentir, difamar… Vergüenza es colaborar con destruirle la psiquis a dos criaturas y traumarlas de por vida… Vergüenza es ser un estiércol de persona".

En un audio que compartió la cuenta de @elejercitodelam, la abogada aseguró que le aconsejó a Icardi distanciarse de la China para evitar el escándalo. “Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, indicó.

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, añadió la esposa de Rodolfo Barili.

Luego Lara Piro negó que la China Suárez se haya mudado efectivamente a la “casa de los sueños” de Wanda Nara que Icardi compró en Nordelta. “La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”, aseguró.

En el mismo streaming de Bondi Live, Ángel de Brito sacó a la luz el pedido que la China Suárez le habría hecho al futbolista para poder estar en la casa de Nordelta y no cumplir con un pedido judicial, que permitió la visita de las nenas con la condición de que ni ella ni L-Gante estén presentes cada vez que vean a sus progenitores.

“Me cuentan que cuando Mauro va para el Chateau en el auto, lo llama la China por el temita del asado. Él le dice a ella que no puede estar, se acordó que el juez le dijo que la China tenía que estar out por ahora, en los primeros encuentros. (…) “Ella le dijo ‘pagá la multa, Mauro’. Otra cabeza de tuerca la China. Hizo como Wanda en Susana, que dijo que ella pagaba la multa”, destacó Ángel.