El duro descargo de Lourdes Sánchez tras ser tildada de "vieja" en el Bailando 2023

"No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas y la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show", respondió el miembro del jurado. "Lourdes Sánchez, por ejemplo, ¿en qué grupo estaría?", preguntó filoso el conductor.

Embed

El descargo de Lourdes Sánchez

Tras este comentario, Lourdes recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un descargo: "Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a uno de viej@ y que se tiene que jubilar".

"Llegué a la pista con 21 años y sigo vigente, si fuera una persona insegura o débil, un comentario así puede lastimar mucho", cerró contundente la mujer del Chato Prada.