El duro momento de Aníbal Pachano con su obra en Carlos Paz: la inesperada decisión que tomó

Las funciones “a la galera”, modo elegante de denominar la modalidad “a la gorra”, se extenderá hasta el domingo, siempre a las 21, en la Galería Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta) de la ciudad serrana.

Cada espectador pondrá en el sombrero del creador lo que pueda pagar o lo que cree que valió el espectáculo.

El elenco de “Así vuelvo” lo integran Georgina Tirotta, Yasmin Corti, Victoria Molotok, Marcela Wonder, Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka y Emmanuel Casal.

-Aníbal Pachano-

El comunicado de la productora de Aníbal Pachano

“Debido al contexto socio-económico actual, el bailarín, coreógrafo y director teatral abrirá las puertas del teatro para que todo el público pueda ver y disfrutar de un espectáculo de gran envergadura”, expresan en el texto.

“Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no puede pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional”, asegura Pachano.

“Por eso abrimos las puertas del teatro para que todas las familias puedan experimentar un momento único. Es mi despedida de los escenarios y quiero que sea a lo grande, a sala llena y que todos tengan las mismas oportunidades”, agrega el artista.