El duro momento que le toca vivir a Julieta Nair Calvo en medio de su embarazo

Al notar que sus reclamos parecen no llegar a la empresa que debería proporcionarle energía, Julieta hizo un duro descargo vía Twitter.

"¿Alguien de Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá pero necesito una solución", arrojó Julieta Nair Calvo.

Embed Alguien de @Edenor que me pueda atender ? Hace 5 días estoy sin luz y no tengo respuesta . Me da bronca tener que exponerlos por acá pero necesito una solución — julieta nair calvo (@julietanair) January 17, 2022

La foto de Julieta Nair Calvo mostrando la pancita: "Estoy inmensamente feliz"

A fines de septiembre, Julieta Nair Calvo confirmó que está esperando un bebé, fruto de su relación con el empresario gastronómico Andrés Rolando.

En la pista de La Academia de ShowMatch, la actriz anunció que dejaba la competencia para disfrutar de lleno el embarazo.

"Estoy inmensamente feliz. Muy agradecida por haber pasado por acá. La pasé increíble", destacó Nair Calvo al despedirse del certamen.

Y en su cuenta de Instagram, la actriz subió una hermosa foto, en la cual está en bikini y luciendo la incipiente pancita.

En pocas horas, la imagen logró más de 80 mil likes y cientos de comentarios.

Nair Calvo y su pareja, Andrés Rolando, estuvieron de viaje por España, más precisamente en Málaga, donde aprovecharon para disfrutar de las paradisíacas playas en el sur de la península ibérica.