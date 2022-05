El duro relato de Christophe Krywonis: reveló que quiso quitarse la vida

Christophe detalló que se encerró en su habitación y provocó el fuego adrede para quitarse la vida.

Su madre creyó que se quemaba una aspiradora y al percatarse que era su hijo gritó y acudieron los vecinos. Rompieron la puerta para rescatarlo y apagar el incendio.

La dura historia de Christophe Krywonis

"Después de una pasada a piñas por mi abuelo, por la macana que me había mandado, me llevó la Policía porque no quería ir a la casa de mi mamá y mi papá no me quería recibir, así que terminé en un centro de delincuentes", reveló también Krywonis.

Después de tres semanas de estar internado, su madrina se lo llevó a vivir con ella y lo “sacó de este infierno”.