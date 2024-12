El duro relato de Jenifer Lauría al hablar de Ricardo Centurión en Gran Hermano: "Me hizo sufrir"

“¿La realidad? Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón…yo estaba súper enamorada de él, pero enamorada de verdad, no es que estaba con él por la fama", contó Jenifer.

Ella y Centurión fueron padres de Emma en el año 2021 y lo cierto es que la hermanita aseguró que todo cambió en medio de su embarazo.

“Vivíamos juntos, yo lo conocí, después nos pusimos de novios. Quedé embarazada, vivimos juntos y después arrancaron los problemas. Era una persona normal, era todo color de rosas. Y al tercer mes de embarazo mi vida fue un infierno”, reconoció.

Embed

La ex de Ricardo Centurión ingresó a Gran Hermano 2024 y la familia del futbolista salió a liquidarla

La casa de Gran Hermano abrió sus puertas otra vez y en la noche del lunes Santiago del Moro presentó a los 24 participantes de la nueva edición del popular reality.

Entre los jugadores, llamó la atención la ex de un famoso. Se trata de Jenifer Lauría, quien tiene a Emma con el futbolista, y generó mucha bronca en la familia del futbolista con su ingreso a GH.

En el 2021 Jenifer y Centurión tuvieron a la pequeña Emma. Su ingreso en la casa generó un gran revuelo en las redes sociales y desde el entorno cercano al futbolista no gustó para nada.

ricardo centurion jenifer lauria.jpg

Desde su cuenta en Instagram, la influencer Pilar Telechea mostró los fuertes mensajes de personas allegadas a Centurión, sorprendidos y repudiando el ingreso de la mujer de 31 años al programa.

"¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se lee en una de las historias de Instagram que se conocieron en las últimas horas.

Y en una cuenta en redes dedicada a Melody Pasini, la ex pareja de Ricardo Centurión que murió en 2020 a sus 25 años, se lee: “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mier... que hiciste, que de copada no tenés nada”.

En tanto, la hermana del futbolista cuestionó a Jenifer Lauría de manera picante: “Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya”, manifestó con emojis de risas.