Ana Rosenfeld anunció su salida de LAM y respondió lo que todos quieren saber: ¿se va por Yanina Latorre?

La abogada destacó que se sintió muy cómoda en su rol como panelista y trató de dar lo mejor de ella en cada intervención. "Siento que desde mi experiencia en lo jurídico aporté mucho. Me voy triste porque es un equipo lindo de profesionales y Ángel, un divino", acotó.

Después de escuchar sus argumentos, Ángel le preguntó por dos escándalos que se generaron durante su estadía en LAM: la denuncias de sus ex clientas y los cruces con Yanina Latorre.

"¿Cuánto pesó la aparición de tus ex clientas en los medios?", quiso saber el conductor. "Para nada. No pesaron las denuncias de mis ex clientas. Estas mujeres venían tuvieron cero incidencia en mi decisión", manifestó.

"¿Cuánto pesaron tus discusiones con Yanina Latorre?", indagó Ángel. "Mis discusiones con Yanina fueron sorpresivas porque teníamos una excelente relación. Yanina quería que yo al aire no fuera políticamente correcta con mis clientas. En definitiva, ella no es la causa de mi retirada. Mi salida es por motivos laborales", sostuvo.

En el cierre, Ángel remarcó que las puertas de LAM van a estar siempre abiertas. "Vas a estar invitada, siempre. Espero que las primicias las traigas acá, Rosenfend, no te vayas a Intrusos", concluyó el conductor.

Yanina Latorre reavivó la guerra con Ana Rosenfeld y lanzó una frase contundente

A principios de abril, Yanina Latorre estalló contra Ana Rosenfeld. La integrante de LAM criticó fuertemente a la abogada por la forma de dirigirse al equipo tecnico y de producción.

"En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas... Esta señora, a esas personas, no las registra y dice 'nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?'", había contado la angelita en una de sus historias en Instagram.

Yanina también se refirió a las denuncias de ex clientas de Rosenfeld. "El mundo está en tu contra, todos mienten menos vos", le llegó a decir la rubia a la abogada.

Hace unas semanas, en Intrusos, la angelita reavivó la guerra con su compañera.

"Me llama la atención que aparezcan 10 chicas diciendo lo mismo. ¿Por qué habrían de inventar?", expresó Yanina, en referencia a las denuncias de las ex clientas de Rosenfeld.

Por otro lado, la angelita recordó que la abogada había anunciado que iba a presentar pruebas en su defensa luego de sus vacaciones, pero eso no ocurrió. "Ella dijo que iba a volver y les iba a contestar una por una a sus ex clientas. Todavía estoy sentada, esperado que les contente", sostuvo.

Yanina señaló que la exposición que LAM le dio a Rosenfeld le trajo más dolores de cabeza que alegrías. "¿Cómo se animó a meterse en un programa de televisión con tantos temas que podían salir?", opinó.

La angelita manifestó que no entiende por qué la abogada aceptó sumarse al ciclo de Ángel de Brito. "Con la edad que tiene, no tenía necesidad de estar en un panel", sentenció.