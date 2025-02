El duro revés que recibió Jonatan Viale de la persona que lo ayudó a "levantarse de la cama"

"Qué tal, buen día Nacho, y una pregunta: ¿Si nos equivocamos la hacemos de nuevo?", comenzó el diálogo. "¿Por qué?", le preguntó el conductor. Y ahí Pichetto explicó: "Por el reportaje al presidente y hay otro que anda dando vuelta en las redes. Lo que digo es, cómo se pierde credibilidad de algunos colegas tuyos. Este es otro debate que hay en la Argentina, que es la construcción del relato y la colaboración de eficaces periodistas al servicio del poder".

Luego, desde la editorial en su programa por TN y visiblemente angustiado por el escándalo, Jonatan Viale le contestó: "Pichetto me dijo a mí periodista al servicio del poder. Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político, el senador que le cuidó los fueros a Cristina para que no vaya presa. ¿Vos Pichetto me decís a mí eso? ¿En serio? Si tenés lo que tenés que tener por lo menos vota en contra, pero no, te abstuviste de votar ficha limpia para cuidar a los corruptos. El hombre que toda su vida defendió a la casta política. ¿En serio me tengo que bancar que Pichetto me diga periodista al servicio del poder? Justamente por eso estoy acá y por eso me levanté. En Argentina hay buena gente y mala gente, y vos sos mala gente, vos Pichetto".

Embed

Miguel Ángel Pichetto recogió el guante rápido y compartió un duro mensaje en X contra el periodista luego de la editorial donde lo cuestionó: "Estimado @JonatanViale: Anoche, en tu sentido monólogo, afirmaste que mis dichos radiales te dieron la motivación para levantarte de la cama y presentarte a tu trabajo".

"No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error. Y me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase ‘periodista al servicio del poder’. Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista. Como te dije alguna vez, es importante construir una carrera larga y exitosa, especialmente larga", continuó el funcionario.

Y remarcó: "El tema es que te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo. Pero cuidado, porque te puede pasar como Icaro y acercarte tanto al poder y al fuego, te puede quemar. Vos tenés otro sentimiento muy jodido, que se te nota, es el odio. Ayer hablaste desde el odio".

"La pregunta es qué tengo que ver yo con la entrevista de Milei, los errores cometidos y tu enojo con Caputo. Y con tu obsecuencia, que la vio todo el país. Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe", finalizó picante Pichetto.

miguel angel pichetto respuesta jonatan viale en x.jpg

El descargo grabado de Jonatan Viale: "No tuve firmeza para mandar a la m... a Santiago Caputo"

El periodista Jonatan Viale se expresó este martes por la noche en su programa televisivo, luego de que se filtrara el video en crudo de la entrevista que le hizo al presidente Javier Milei el lunes, donde se ve la intromisión del asesor presidencial Santiago Caputo.

"No me voy a dejar quebrar por un grupo de malagente, resentidos, envidiosos que quieren destruir mi credibilidad", expresó Viale durante su editorial y marcó: "Tengo 39 años, la mitad de mi vida la pasé en la tele, para mí esto es como estar en mi casa".

Asimismo, afirmó: "Les puedo asegurar que nunca jamás en la vida cobre un mango de ningún gobierno, tuve oportunidad y las rechace todas".

Durante su extensa editorial, Viale explicó qué pasó en la entrevista con Javier Milei: después de una hora de diálogo con el Presidente, "donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso “Libra”", durante la última pregunta, "se metió Santiago Caputo", indicó.

"¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa", dijo y apuntó contra el asesor presidencial: "¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la notay le dijo algo al oído a Milei".

Asimismo, Viale reconoció que aceptó eliminar esa parte de la nota: "¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué". Y se excusó con que "tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. "Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda".

Embed

"Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre", señaló y dijo que "todo el fin de semana estuve con miedo de que la entrevista se cayera" por el escándalo del “Libra Gate”.

En ese sentido, Viale marcó que no quiso "proteger al Presidente" pero quiere que "esto salga bien", en referencia al plan del Gobierno. "Estoy seguro de que esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante", expresó.

"Creo que estamos ante una nueva oportunidad de cambio absolutamente histórica. ¿Confío en Milei? A veces sí. A veces no. A veces me gusta. A veces no me gusta. Me gusta cuando habla de economía. Me gusta cuando baja la inflación. Me gusta cuando corta los curros. Me gusta cuando se enoja con la casta. Me gusta cuando se indigna con los chorros", enumeró.

Y continuó: "No me gusta cuando insulta. No me gusta cuando lo pone a Scioli. No me gusta cuando dice que todos los periodistas somos una mierda. No me gusta cuando deja entrar estafadores en la Casa de Gobierno que le roban la plata a la gente".

"Ayer había sido una entrevista muy interesante y se cagó al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo", afirmó el periodista.

Y advirtió que "el Presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas".

También se refirió a las críticas de colegas y políticos que se escucharon a lo largo del día: "No me siento ni mejor ni peor periodista por la runfla de catadores de periodismo que hay en la Argentina. Yo estoy bien parado porque mis hijos y mi familia y mis amigos me bancan".