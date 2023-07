El duro tuit de Cinthia Fernández tras el polémico tema de La China Suárez sobre el motorhome

Embed

En ese instante, Gidi y Fabi -dos amigas de La China- interpretan el tema que improvisaron: "Dice así: En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la PQLP".

Cinthia Fernández vio el posteo de la actriz y estalló indignada. "Que mala que es La China en joder con una canción con el motorhome. Destruiste a una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flace es de terror", fue la tajante opinión de la mediática.

La indignación de Cinthia Fernández por el crimen de Joaquín: "No me da lástima"

El crimen de Joaquín Sperani, el nene de 14 años brutalmente asesinado por quien decía ser su mejor amigo, de 13 años, en Córdoba, sin duda conmueve al país entero. Y Cinthia Fernández, poniéndose en el lugar de mamá, opinó del macabro tema desde Nosotros a la mañana (El Trece) donde se desempeña como panelista.

"Viendo el informe y viendo la noticia, que conmovió a todos ayer, digamos que la vida de Joaquín no vale nada. Porque escuchar la palabra 'este otro chiquito, este otro nene…'", sostuvo indignada Cinthia antes de tomar contacto con un periodista local de Laboulaye para conocer las novedades.

En tanto, tras escuchar atentamente al comunicador cordobés la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico, no pudo más que admitir "No me conmueve nada el pibe que asesinó. No me da lástima, si algo le pasó...", horrorizada por el hecho.

En tanto, furiosa por la inimputabilidad del menor de edad que mató salvajemente a Joaquín, la panelista aseguró que "Tienen que cambiar las leyes, porque los pibes de 13 años son totalmente conscientes". "A mí me encantaría la baja de la imputabilidad. Los pibes de 13 años saben lo que hacen", afirmó con furia.

"Este pibe mató a golpes y de una manera brutal. Le destrozó la cabeza. ¡Basta!", cerró con vehemencia Cinthia Fernández.