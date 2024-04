El elogio de Yuyito González a Javier Milei tras su separación de Fátima Florez

En el repaso por la carrera de la actual conductora se supieron muchas intimidades de su relación con Pappo: “Me llevó a ver Aerosmith, era un loco lindo, se tiraba en el medio de la calle y paraba el tránsito para que le de bola”.

Luego recordó cómo empezó en el medio: “Le debo a Sofovich estar acá sentada”, e hizo una confesión: “No me gusta el negocio de la Playboy, si volviera el tiempo atrás no las haría”.

Además, Yuyito González decidió revelar cómo arrancaron los rumores de romance con Carlos Saul Menem: “En ese entonces era el Gobernador de La Rioja y llevó un fotógrafo para sacarnos una foto en el teatro y publicarla en Gente”.

“Nos sorprendió su buena onda”.



"Nos sorprendió su buena onda".

Norberto Marcos planteó dudas sobre la sorpresiva separación de Fátima Florez y Javier Milei

Norberto Marcos habló por primera vez de la separación de Fátima Florez y Javier Milei que se confirmó hace unos días y dio su punto de vista al respecto.

El productor teatral, quien fue pareja de la actriz durante veinte años y se separó a principios de 2023, fue contundente al referirse a la noticia del final de la relación de su ex con el presidente de Argentina.

"Sinceramente no sé absolutamente nada", indicó Norberto Marcos en diálogo con el programa Socios del espectáculo, El Trece.

Y consultado sobre cómo le cayó esta reciente noticia y si sabe algún dato más al respecto, el empresario sostuvo: "Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa".

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo", continuó el ex de Fátima Florez sobre su presente.

Por último, al ser consultado sobre si esta noticia puede llegar a formar "parte de una campaña", el empresario contestó de manera pícara: "En esta Argentina de hoy todo puede ser...".