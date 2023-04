Michael Bublé reveló por qué sus hijos van a una escuela estatal: "El mismo olor en los pasillos"

Lo cierto es que Luisana y Michael envían a sus hijos a una escuela pública en Canadá, dado que en aquel país el 95% de la población elige la educación pública y gratuita, por su calidad y eficacia. Pero en el caso de ellos, éste no es el único motivo.

Recientemente fue el mismísimo Michael Bublé quien confió en una entrevista con The Guardian que sus hijos van a la misma escuela a la que fue él cuando era chico. "Está el mismo olor en los pasillos. Recuerdo todo. Los mismos maestros, los chicos con los que fui a la escuela son las mismas personas con las que llevo a mis hijos ahora", explicó el cantante.

Además Bublé aseguró que al principio no fue fácil, ya que a pesar de ser una estrella internacional nunca dejó de asistir a las reuniones de padres: "La primera vez fue probablemente un momento extraño para todos. No querés actuar como si pensás que sos algo especial, no querés ser demasiado distante".

Por último, el marido de Luisana Lopilato aseguró que rápidamente todos en la escuela se acostumbraron y ya no lo tratan como bicho raro. "No están impresionados. Podrían decir: ‘ganaste el Grammy, bien por vos’. Pero no están impresionados. Es una vida realmente genial" concluyó con su habitual simpatía.

Hace unas semanas, Michael Bublé reveló el secreto para que su relación con Luisana Lopilato sea exitosa tras doce años de casados y una familia armada con 4 hijos.

Lo cierto es que la actriz se encuentra junto a sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo acompañando al cantante canadiense en la gira de conciertos por el Norte de Europa. Es por eso que desde Instagram, Luisana fue compartiendo distintos momentos en familia que pasaron en medio de las presentaciones en vivo de Michael.

"Seguimos con el frío. Disfrutando de Estocolmo. Pasamos de los 35 grados a la nieve sin escalas. ¿Adivinan cuál es nuestro próximo destino?", expresaba feliz la actriz en uno de sus posteos.

"Le estoy tomando el gustito a la gira Oslo, te guardo en mi sos increíble!", siguió en otro mensaje en las redes maravillada por el lugar que recorría. "Copenhague, estoy muy enamorada de tus postres, tus calles, tus colores y tus museos Voy a volver!", explicó Lopilato en otra foto bien abrigada por las bajas temperaturas.

La actriz quedó encantada con los lugares típicos de la zona recorridos, las comidas y fue compartiendo distintas experiencias desde el Norte de Europa.