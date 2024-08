El emotivo mensaje de Andy Kusnetzoff a sus hijos León y Helena por sus cumpleaños: "Mes muy especial"

"Llegaron los ocho años de Hele, la personita que nos cambió la vida, y los tres años del que la volvió aún más única, Leoncito”, expresaron sobre sus niños que nacieron en este mes.

Y manifestaron: “Es toda una aventura ser su mamá y su papá. El amor por ustedes es inexplicable. Ojalá nunca dejen de imaginar, crear, jugar, descubrir y aprender, pero sobre todo que sean felices cada día”.

Al final, expresaron: “Ahí vamos a estar siempre. Gracias por todo lo que nos enseñan. Feliz vida, Hele y León”.

Andy K_mensaje a sus hijos.jpg

Andy Kusnetzoff reveló una infalible y curiosa táctica para conquistar mujeres: "Funciona de verdad"

Andy Kusnetzoff recomendó una infalible táctica para seducir a una mujer durante la emisión de su programa Perros de la calle, Urbana Play, que dejó sorprendidos a sus compañeros de ciclo.

El conductor apeló al tema cine como herramienta fundamental para que se pueda concretar esa cita que el hombre tanto espera y alentó a sus oyentes a implementar el plan.

"Esta es la clave para saber si hay onda: vos preguntale a esa persona cuál es su película preferida y después decile esto", comenzó el conductor sobre esa táctica para poder conquistar a una mujer.

Embed

"Confía, funciona”, adelantó con seguridad Andy Kusnetzoff sobre esta estrategia de seducción en particular. Y continuó dando los pasos a seguir en la conversación: "Vos le preguntás a alguien cuál es su película favorita. Si no te responde, listo, no hay onda, pero te va a responder una y acá viene lo importante...".

"Suponete que te responde que es Toy Story, vos ya la viste, no importa, no le tenés que decir que la viste, lo único que tenés que decir es ‘¿está buena? no la vi’", continuó el padre de Helena y León.

"Ahí, si esa persona te dice ‘che, nos tenemos que juntar y la vemos’, está todo bien. Si te dice ‘mirala’, no, listo...", finalizó el conductor quien está en pareja hace años con la productora Florencia Suárez sobre la particular estrategia de conquista.