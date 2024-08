El emotivo recuerdo de Maju Lozano a su mamá, a un año de su muerte: "Es durísimo"

Maju Lozano - Esdurísimo vivir sin mamá - captura Noche al Dente.jpg

Al tiempo que confió: “Este año fue durísimo. Mi mamá tuvo un cáncer terminal, pero uno cree que, por ser una persona adulta, estás más preparada. No hay edad para quedarse huérfana. Yo soy muy de que se me aparece, como que creo mucho en eso, no sé si es verdad o no, pero es lo que me pasa a mí”.

Por último, Maju se refirió a Ana María con el más dulce de los recuerdos hacia ella. “Entiendo que, como toda madre, ella quería verme feliz y yo soy muy feliz haciendo Cocineros Argentinos. Tuve una mamá hermosa, tengo una mamá hermosa y la encuentro en todos lados. Mi mamá bailó hasta el último día de su vida, hasta que pudo”, concluyó a flor de piel.

Así fue el debut de Cocineros Argentinos con Maju Lozano en la pantalla de América

Tras 15 temporadas, la familia de Cocineros Argentinos debutó este lunes 5 de agosto en la pantalla de América, tras su emotiva despedida de la Televisión Pública. El exitoso ciclo regresó con Maju Lozano al frente de la conducción en el horario del mediodía.

“Hola, felices mediodías. Feliz de volver a América y con un grupo hermosísimo de trabajo. Vamos a aprender y a disfrutar. Bienvenidos Cocineros Argentinos en América. Vamos a presentar a este equipazo”, dijo la conductora al comenzar el programa.

La vuelta de Cocineros Argentinos fue en nueva casa, con nuevos conductores, nuevos invitados y nuevas recetas de la mano de los cocineros que ya son parte de las familias.