El emotivo video de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, en su debut como cantante

Embed

Lo cierto es que el fin de semana, la actriz compartió el nuevo paso artístico que dio su hija más grande y mostró el emotivo video donde se ve a Rufina cantando.

"Rufina", expresó la actriz en su posteo. A lo que Nicolás Cabré reaccionó con mucha ternura y orgullo de ver el crecimiento de su hija.

"Dios santo que lindo que es ser tu papá. Estoy desesperado por abrazarte y llenarte de besos!!! No veo la hora de estar ahí otra vez con vos", manifestó el actor.

¡Cómo crecen los chicos!

rufina china suarez 1.jpg

La China Suárez reveló la charla que tuvo con Nicolás Cabré para que Rufina pueda actuar en su video

En su visita al ciclo Noche al Dente, América Tv, la China Suárez contó cómo fue la charla previa en la que le manifestó a Nicolás Cabré el deseo de la hija Rufina de poder actuar en el video.

“Tiene como un plano angelical. Es la verdad, no es porque sea mi hija y se me caiga la baba”, arrancó la actriz a puro elogio sobre su nena.

Y agregó cómo fue esa charla para buscar el permiso del actor, que no fue para nada complicado: “Yo la puse a prueba porque por supuesto que le pedí autorización a Nico, que está en México porque se fue a dirigir".

“Lo llamamos por FaceTime, unos días antes, y Rufi me decía ‘no me va a dejar’. Y bueno, le dijimos a Nico, que lo agarramos en un buen día”, dijo la China Suárez.

“Me dijo ‘pasame con Rufi’ y le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo. Ella le dijo ‘sí, papá, por favor’ y él le respondió ‘bueno, listo’. Ella está más grande, tiene 9 años, ya decide y no es que sea un bebé”, relató la actriz.

Y después le contó cómo había estado en la filmación: “Le dije ‘no sabés lo en serio que se lo tomó, no se movió de su posición’. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás se dieron cuenta de que esto era lo que me gustaba. Una grabación puede resultar tediosa y ella estaba feliz de la vida”.