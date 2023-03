La China Suárez reveló la charla que tuvo con Nicolás Cabré para que Rufina pueda actuar en su video: "Lo llamamos y..."

“Tiene como un plano angelical. Es la verdad, no es porque sea mi hija y se me caiga la baba”, arrancó la actriz a puro elogio sobre su nena.

Embed

Y agregó cómo fue esa charla para buscar el permiso del actor, que no fue para nada complicado: “Yo la puse a prueba porque por supuesto que le pedí autorización a Nico, que está en México porque se fue a dirigir".

“Lo llamamos por FaceTime, unos días antes, y Rufi me decía ‘no me va a dejar’. Y bueno, le dijimos a Nico, que lo agarramos en un buen día”, dijo la China Suárez.

“Me dijo ‘pasame con Rufi’ y le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo. Ella le dijo ‘sí, papá, por favor’ y él le respondió ‘bueno, listo’. Ella está más grande, tiene 9 años, ya decide y no es que sea un bebé”, relató la actriz.

Y después le contó cómo había estado en la filmación: “Le dije ‘no sabés lo en serio que se lo tomó, no se movió de su posición’. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás se dieron cuenta de que esto era lo que me gustaba. Una grabación puede resultar tediosa y ella estaba feliz de la vida”.

china suarez.jpg

La China Suárez reveló cómo vivió la primera noche que durmió con Rusherking

La China Suárez visitó Noche al Dente, América Tv, donde charló de todo con Fer Dente. Allí el flamante conductor indagó en algunos aspectos hasta ahora desconocidos de la relación con Rusherking, y se detuvo en cómo comenzó el flechazo amoroso.

“A Tomi no lo conocía personalmente y cuando lo vi (en la Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, comenzó contando la actriz.

“Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa…”, reveló Suárez diferenciando este vínculo de todos los anteriores.

Y sobre su primera noche íntima con Rusherking, la China Suárez detalló: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago”.

Al tiempo que concluyó, con un brillo especial en sus ojos: “Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”.