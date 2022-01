El enojo de Dolli Irigoyen con Mica Viciconte: "Te cuesta escuchar lo que te pedimos"

Sorpresivamente, Viciconte reaccionó con un risa y la jurado comentó molesta: "¿Te da risa? A mí no me da ninguna risa. ¿Sabés por qué? Porque tenías una maravillosa canasta con frutas tropicales extraordinarias y casi no están", le dijo.

Embed

La mala noche de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

Asimismo le agregó: "Te pedimos una especie de pastrafrola, la masa con la guayaba, crema y una parva de frutas. Las cerezas, el lychee, los trozos de manga. Es una pena que nos presentes algo muy parecido a lo de ayer". Y Mica arrojó: "No es parecido a lo de ayer", exclamó Mica indignada. "En cuanto a la presentación, sí. Está pobre de frutas", retrucó Dolli.

Para cerrar, Viciconte sostuvo: "Eso lo respeto, pero no es que no escuché. Escuché, hice el almíbar. Obvio que quizá faltó fruta. Pero no es que no escuché, no es que hice algo que no… Seguí los pasos, quizá no salieron correctamente, pero escuché", dijo, sin dar el brazo a torcer y defendiéndose del punto de vista de la jurado de MasterChef Celebrity.