La increíble y desesperada estrategia que implementó Ernestina Pais para que su hijo no vote a Milei

Así lo contó la propia Ernestina en el ciclo radial Honestidad brutal, FM 107.5. “Quise robarle el documento a mi hijo libertario y me ganó de mano, fue a votar a primera hora”, admitió.

Y sumó en tono de broma: “No se puede creer, tiene voluntad para hacerme daño a mí”. No obstante, aclaró: “Pero no hubiese cambiado demasiado si se lo escondía...”.

Luego, en diálogo con Catalina Dlugi en Por si las moscas, La Once Diez, habló sobre la privatización de los medios nacionales que propone Milei, incluida La TV Pública, donde ella trabaja.

“Para una política de represión como la que se viene, claramente tenés que tener medios afines. No va a poder privatizar los medios públicos, pero sí los va a leccionar”, opinó Ernestina Pais.

Y cerró: “Acá no perdió el peronismo o el kirchnerismo, perdimos todos. Perdió también Patricia Bullrich. Entonces, si perdimos todos, ¿no tenemos que pensar todo de nuevo qué pasa?”.

Ernestina Pais enfrentó las versiones sobre un conflicto familiar: "Es una situación interna que..."

El lunes en Bien de Mañana, El Trece, El Pampa Mónaco dio a conocer un confuso episodio que sucedió en la casa de la conductora de la TV Pública, Ernestina Pais.

Según el panelista, un móvil policial y una ambulancia del SAME se presentaron en el domicilio de la conductora luego de una fuerte discusión con su hijo.

“El papá de Benicio notificó el conflicto entre su exesposa y su hijo. La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Ernestina Pais tenía lesiones leves: moretones y mordeduras. Ella decidió no hacer ninguna denuncia", detalló el columnista.

En diálogo con PrimiciasYa, Ernestina Pais explicó qué fue lo que ocurrió en su casa durante el fin de semana. "Están confundiendo todo. Lo mío fue una situación absolutamente menor", advirtió.

"Me caí por escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo", expresó.

La conductora se refirió también al entredicho con su hijo, Benicio. "Es una situación interna que le puede pasar a cualquiera con un hijo adolescente, que está todo el día con el celular. Está todo bien, no fue más que un reto de fin de semana", agregó.