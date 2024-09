El enojo de Josefina Pouso con Marcelo Polino tras debutar con un cero en el Cantando 2024: "Da bronca..."

Claro que una vez pasados los nervios del debut en vivo, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Pouso se refirió molesta a la calificación obtenida por parte del jurado, donde al 1 de Nacha Guevara y el 3 de Milett Figueroa -Flavio Mendoza tiene el voto secreto-, se sumó el primer 0 del certamen puesto por Marcelo Polino.

Vale recordar que la panelista de Intrusos eligió debutar cantando Paisaje, la popular canción de Franco Simone popularizada en Argentina por la icónica versión que supo hacer Gilda, en la que se la vio muy nerviosa, incluso con algunas evidentes desafinaciones.

Así, ante la consulta de este portal sobre el tema, Josefina admitió haberse amargado. "Da bronca porque uno labura un montón", disparó de movida al tiempo que con relación al puntaje del jurado con Cachete Sierra y Coti Romero que cantaron antes que ella, Pouso deslizó: "Creo que quizás fue un poco más benevolente con los demás".

En tanto, frente al letal comentario de Marcelo Polino al asegurar que la intrusa "no tiene mucho futuro" en el concurso, Josefina Pouso reaccionó picante deslizando: "Bueno... veremos. Dijo lo mismo de Iliana Calabró", recordando que cuánto la rompió por entonces la hermana de Marina.

En tanto, consultada sobre si se esperaba un cero, Pouso fue totalmente sincera. "No. El cero no. Porque yo consideré que el cero es cuando no laburaste, cuando no te esforzaste o no hiciste nada. Nosotros hicimos la puesta, le metimos al vestuario, ensayamos un montón. Obviamente que no soy cantante, soy periodista así que veremos...", dijo expectante.

Por último, la participante del Cantando 2024 confesó que los nervios le jugaron una "mala pasada", así como también admitió que no pudo ver la presentación de sus compañeros porque estaba tras bambalinas preparándose para salir al ruedo. No obstante, disparó letal sobre el jurado: "No sé si les regalaron puntaje. Creo que quizás a nosotros nos exigieron algo que no sé si a los demás le pusieron la misma vara".

Rating: cuánto midió el debut del Cantando 2024 con Florencia Peña

Este lunes, a las 22, comenzó el Cantando 2024 por la pantalla de América TV, con la conducción de Florencia Peña. El certamen de canto más importante de la televisión arrancó con 5.1 puntos de rating.

A las 22.23, el ciclo de El Nueve, Bienvenidos a ganar, hacía 2.5 puntos de rating, mientras que el partido de fútbol de la Liga Profesional 2024, Banfiend vs. Ind. Rivadavia, en la TV Pública, medía 0.1 puntos.

Luego, a las 22.35, el Cantando 2024 medía 4.6 puntos de rating. En tanto, el partido de la TV Pública hacía 0.3 puntos y el programa de juegos conducido por Laurita Fernández obtenía 2.1.

Por su parte, según la cuenta de X Real Time, las visualizaciones del streaming del Cantando se impusieron a las del streaming de Margarita. Ambos programas, tanto el de La Flia como el de Cris Morena, contaron con sus reacciones en internet. El Cantando, a las 22.55, tenía 10 mil visualizaciones, mientras que el streaming de Margarita tuvo 7.4 mil vistas.

Para las 22.41, América TV medía 5.1 puntos de rating en comparación a El Nueve que hacía 1.8 puntos. Más tarde, a las 23.26, a minutos de que termine el Cantando, el programa conducido por Peña obtenía 4.5 puntos de rating y A todo ritmo (El Nueve), 0.8 puntos.