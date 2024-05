El enojo de Martín Coggi frente al nuevo romance entre Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

Delfina Gerez Bosco Martin Coggi

"El que está enfurecido porque no se lo contó y ellos se estaban viendo, no se habían separado definitivamente es Tony Coggi. Se enteró de esto por terceros. No estaban más pero emocional y sexualmente había un lazo. Está muy enojado con Delfina" , contó Guido Záffora en Intrusos (América).

Además, puntualizó en lo que fue el motivo de su ruptura y explicó: “Delfina lo dejó a Coggi, él no quería cortar y está muy enamorado. Lo dejó porque era muy relajado entonces a ella no le gustaba. El intentó que no, pero no”.

Embed

¡Nuevo romance! Delfina Gerez Bosco fue vista a los besos con el exmarido de una famosa actriz

En Empezar el día con Yuyito (Ciudad Magazine), la periodista Pochi reveló este martes quién es el nuevo novio de la exparticipante de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco.

“El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue visto a los besos en el recital de La K’onga, en el Movistar Arena, con Delfina Gerez Bosco”, anunció la comunicadora.

"¿Están de novios?", le consultó la conductora Yuyito. “Se los vio que estaban abrazados, a los besos”, detalló sobre el nuevo romance Pochi de Gossipeame.

Cabe recordar que a principios de este año se separaron Gerez Bosco y Martín Coggi. La pareja se conoció en la segunda temporada del reality de El Trece en 2023.