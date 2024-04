El enorme orgullo de Karina Mazzocco por el inesperado logro de su hijo Malek

Karina reconoció que le da algo de miedo la velocidad, pero sabe que cumple con todas las medidas de seguridad para evitar accidente. "Cuando corre o siento que está lejos, siempre le encomiendo a Dios para que lo proteja”, sostuvo.

Malek, por su parte, también compartió su alegría por este paso tan importante en su vocación. "Muy contentos con la prueba de hoy. A seguir puliendo los detalles”, aseguró.

Meses atrás, la conductora de A la tarde, habló de su pequeño -hoy no tan pequeño- que comienza a tomar vuelo propio. "De Omar, claramente sacó la pasión por la velocidad; ellos se encuentran en ese mundo. También es muy bueno con los números, como el padre. Creo que de mí sacó el ser muy cuidadoso, respetuoso al máximo. No es que Omar no lo sea, pero él es más mandado”, remarcó, con el pecho inflado.

hijo mazzocco.jpg

El insólito lugar donde Karina Mazzocco conoció a su marido y el detalle que nadie sabía: "Tenía dos..."

Meses atrás en Noche al Dente (América TV) Karina Mazzocco reveló dónde conoció a su marido Omar El Bacha y reveló un detalle de ese día: "Tenía dos pesos en la billetera".

"Hoy te voy a contar el lado b. Algunos saben que conocí a mi marido en un supermercado. Yo estaba separada, claro. Fui al supermercado así nomás, un lunes a la mañana", detalló la conductora de A la tarde.

Embed

"No quería encontrarme con nadie, ni quería conocer a nadie, estaba peleada con el amor. Y voy al supermercado y veo un morocho que rajaba la tierra y era mi marido", contó.

"Se hizo el que no me vio, pero te voy a contar el lado b. En realidad él me vio, encaró, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos", dijo. "Que eran como mil de doy", acotó Fer Dente. "No, no alcanzaba para dos cafés, igual hoy con mil no sé si te alcanza", lanzó Mazzocco.

Y agregó sobre su historia de amor la conductora: "Agarró un changuito, empezó a meter cosas, me siguió por todo el supermercado pero se estaba meando y dijo 'hasta acá llegó el amor'. Dejó el changuito, se fue al baño. Volvió y dijo 'bueno, ya se debe haber ido'. Y yo estaba en la caja pagando. Y ahí me siguió otra vez. Me siguió hasta el estacionamiento y me encaró".

"¿Y qué te dijo?", preguntó Dente. "'¿Te puedo ayudar con las bolsitas?'", cerró la anécdota la conductora.