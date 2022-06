Karina Mazzocco reveló el insólito lugar donde conoció a su marido

"Lo conocí en un supermercado, va a ser 17 años que estamos juntos y tengo un hijo de 15. No estaba en los planes ser mamá pero me enamoré mucho", precisó Mazzocco.

Y agregó: "Fue un lunes a la mañana, había ido al supermercado totalmente camuflada para no encontrarme con nadie y me encontré con mi compañero de la vida, Omar".

"Lo vi y dije: qué lindo, cómo me gusta. A la salida del supermercado me preguntó si podía ayudarme con las bolsas. Me hizo un laburo importantísimo: me siguió con el auto porque yo no le di nada, ni teléfono, nada", reconoció Karina sobre la insistencia de su pareja en conquistarla.

Y cerró: "Vio donde vivía y me mandó flores, bombones... Y un día me mandó un teléfono celular que tenía solo un número agendado cuando lo enciendo: el de él. A partir de ahí hablamos todos los días y nos empezamos a ver".

El comprometido mensaje de Karina Mazzocco sobre el ataque al hijo de Valeria Mazza

El lunes se conoció que Tiziano, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue brutalmente golpeado en la puerta de un boliche en Rosario, según contó Andrea Taboada en LAM, América TV.

La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo. En A la tarde, Karina Mazzocco se mostró muy movilizada con el caso y expresó su mirada al respecto.

"Me quería tomar unos minutos para contarles lo que siento. Tristísima la noticia sobre la feroz golpiza que recibió el hijo de Valeria Mazza", comenzó diciendo la conductora.

"Le metieron dos piñas y le fracturaron la mandíbula a un pibe sano, precioso, deportista, pacífico. El chico está esperando ser operado. Una locura. Una locura, que pasa a diario en nuestro país. Lamentablemente, solo algunos casos llegan a la prensa: aquellos donde hay algún famoso involucrado y los casos en los que la víctima no queda para contarla", siguió.

"Yo lo que siento en este momento es una profunda tristeza. Hoy vivimos así. Hoy te cagan a palos por ser linda, por ser mujer, por ser travesti, por laburante, por ser concheto, por ser negro. Por cualquier cosa te cagan a palos", añadió.

Por último, la conductora de A la tarde se dirigió a la familia de la reconocida modelo. "Desde ya, todo mi afecto y solidaridad para la familia de Valeria y toda la gente que está esperando Justicia", sentenció.